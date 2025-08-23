ARÉNA
A man plays an overhead smalsh shot in a shaft of light across a tennis court
Nyitókép: Kolbz/Getty Images

Mesés összegeket keresnek a profi teniszezők

Infostart

A világ tíz legjobban fizetett teniszezője együttesen becslések szerint 285 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban sportteljesítményének és a pályán kívüli bevételeinek köszönhetően - írta az amerikai Forbes magazin legfrissebb összeállításában.

A "közös vagyon" 16 százalékos növekedést jelent a tavalyi 246 millió dolláros összbevételhez képest.

A legújabb listát a spanyol Carlos Alcaraz vezeti 48,3 millió dollárral, őt a jelenlegi férfi világranglista-vezető olasz Jannik Sinner követi (47,3 millió dollár), míg a harmadik helyet női teniszező, az amerikai Coco Gauff foglalja el (37,2 millió dollár), megelőzve a szerb Novak Djokovicot (29,6 millió dollár) és az aktuális női világelsőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát (27,4 millió dollár).

A Forbes a lajstrom kapcsán megjegyezte, hogy a mostani összeg közel sem éri el a teniszezők 2020-ban felállított 10-es rekordját, amely 343 millió dollárt tett ki.

tenisz

teniszező

profi sportolók

