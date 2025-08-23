ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
A győztes Kiss Péter Pál a KL1 kategóriájú férfi parakajak 200 méteres döntőjében a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékokon a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kajak-kenu vb - Kiss Péter Pál ismét aranyérmes

Infostart / MTI

A Honvéd 22 éves versenyzője aranyérmet szerzett szombaton a KL1-es kategóriában a milánói kajak-kenu világbajnokság para versenyein.

Kiss Péter Pál 2019 és 2023 között sorozatban négyszer nyerte meg ezt a számot, amelyben kétszeres paralimpiai bajnok is, a tavalyi, szegedi vb-t azonban sérülés miatt ki kellett hagynia.

Most ismét ő volt a favorit a döntőben, amelyben rajta kívül még egy magyar, a riói ezüstérmes Suba Róbert várta a rajtot.

Kiss a 200 méteres versenyben sokáig a brazil Luis C. Cardoso da Silvával vívott nagy csatát, de végül közel egy másodperces előnnyel ő ért elsőként a célba, megszerezve ezzel ötödik vb-címét. Suba a rossz rajt után a hatodik helyen végzett.

