2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Rasovszky Kristóf, Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina és Betlehem Dávid (b-j), a bronzérmes magyar váltó tagjai a nyíltvízi úszók csapatversenyének eredményhirdetése után a szingapúri vizes világbajnokságon a Sentosa-szigeten 2025. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

"Időben oda kell utazni" - Rasovszky Kristófék edzője elismerte, jó kemény lecke volt a vb

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A meleg víz és a magas páratartalom megnehezítette tanítványai dolgát, de Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória szingapúri teljesítményével is elégedett Kutasi Gergely. Az FTC edzője az InfoRádióban elmondta: levonják a vb tanulságait, és ennek megfelelően készülnek majd a jövőben.

Kutasi Gergely versenyzői egy ezüst- és két bronzérmet nyertek a szingapúri vizes világbajnokság nyílt vízi számaiban. A 3 kilométeres kieséses sprintversenyben Betlehem Dávid második, Fábián Bettina harmadik lett, míg az utolsó számban, a 6 kilométeres csapatversenyben bronzérmet szerzett a Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar vegyes váltó. Összességében sikeres nyarat zártak az FTC úszói, hiszen május végén, a horvátországi Európa-bajnokságon öt arany-, valamint két-két ezüst- és bronzérmet szereztek.

Kutasi Gergely az InfoRádióban elmondta: elégedett a vb-n nyújtott teljesítménnyel, és szerinte nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nehéz körülmények között, nagyon meleg vízben és magas páratartalomban kellett úszniuk. Mint fogalmazott, ilyen szélsőségekre nem egyszerű felkészülni, de azért próbáltak valahogy alkalmazkodni. A szervezőbizottság rendre átlaghőmérsékletet hozott nyilvánosságra, de voltak olyan versenynapok, amikor 31,8 fokos volt a víz Szingapúrban. A szakember szerint ez eléggé megterhelte az indulók 80 százalékának a szervezetét, igaz, volt a mezőnyben három-öt olyan versenyző is, akik jól bírták a meleg vizet és az extra körülményeket.

A magyaroknak kellett néhány nap, amíg alkalmazkodni tudtak a helyzethez, de ahogy telt az idő, egyre inkább hozzászoktak a nem mindennapi körülményekhez. Kutasi Gergely örül, hogy a „döcögősebb kezdés” után a 3 kilométeres kieséses sprintversenyre és a váltóra össze tudták szedni magukat a tanítványai.

Elismerte, hogy nem úgy alakult a vb eleje, ahogy szerették volna, „más volt a terv”.

Fontosnak tartja a versenyek részletes kielemzését, ezért természetesen egyeztetett már a versenyzőkkel és Gellért Gábor szövetségi kapitánnyal is, illetve további megbeszélések is lesznek, hogy levonják a megfelelő következtetéseket, és tudjanak tanulni a történtekből. Mint mondta, erre azért van szükség, hogy ha máskor előáll hasonló szituáció, jobban tudjanak majd reagálni az eseményekre, körülményekre.

Az FTC edzője önkritikusan megjegyezte: nem hat nappal a verseny kezdete előtt kellett volna megérkezniük a helyszínre, hanem legalább tíz nappal előbb, mert akkor több idő jutott volna az átállásra. Úgy véli, optimálisabb lett volna, ha egyből Szingapúrba utaznak, mert akkor gördülékenyebben ment volna az akklimatizálódás. Rasovszky Kristóf már a vb elején jelezte, mit kellene másképp csinálni, és Kutasi Gergely szerint minden ilyen apróbb megjegyzés, észrevétel nagyon fontos lehet a jövőre nézve. A szakember elmondta: olyan általános dolgokról van szó, amikre ha jobban odafigyelnek a továbbiakban, talán jobban teljesítenek majd a versenyzői.

Bár az olimpiai programban csak a 10 kilométeres szám szerepel, Kutasi Gergely számára a többi táv is fontos, ugyanis most mégiscsak egy világbajnokságot rendeztek.

A három megszerzett éremmel alapvetően elégedett, hiszen ilyenre korábban nem volt példa a magyar csapat esetében.

Az elsődleges versenyszám mindezektől függetlenül a 10 kilométer, így természetesen „górcső alá veszik”, mi történt ezen a távon Szingapúrban, hiszen ebben a számban gyengébb magyar eredmények születtek.

Pozitívumként említette meg, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina egyéniben az első felnőtt vb-érmét szerezte meg, továbbá óriási teljesítménynek tartja, hogy a magyar váltó hosszú évek óta dobogós a különböző világversenyeken.

„Az első helyet már nagyon régóta kergeti a magyar csapat. Reméljük, hogy egyszer sikerül majd vb-aranyérmet szerezni” – jegyezte meg a szakember.

Kutasi Gergely összegezve az elért eredményeket úgy fogalmazott, a magyar nyílt vízi úszók szemszögéből voltak „nagyon pozitív részei a világbajnokságnak”, de nem lehet vitatni, hogy akadtak hibák is, amikből azonban sokat lehet tanulni a jövő versenyeit szem előtt tartva.

A Kutasi Gergellyel készült interjú teljes változatát alább hallgathatja meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

