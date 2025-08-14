ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a német első osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-VfL Wolfsburg mérkőzésén a lipcsei Red Bull Arénában 2024. április 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Gulácsi Péter első számú kapus marad, Willi Orbánt „lefokozták”

Infostart

A Kicker, a legtekintélyesebb német sportmagazin úgy tudja: minden korábbi szándék ellenére Gulácsi Péter marad az RB Leipzig első számú kapusa. Ez azt jelenti, hogy a lipcsei klub megfiatalítása nem érinti a magyar kapust.

A 35 éves Gulácsi Péter kapja a bajnoki mérkőzések többségét, de az eddigi második számú kapusnak, az utódnak vélt, 23 éves Maarten Vandevoordtnak is jut majd játéklehetőséget, már a hétvégén, az SV Sandhausen elleni kupameccsen.

A 37 éves Ole Werner új vezetőedző csütörtökön hozta meg ezt a döntést, miután konzultált Frederik Gößling kapusedzővel. A verdikt azért keltett meglepetést, mert az RB Leipzig vezetői, Marcel Schäfer sportigazgató vezetésével radikális fiatalításba kezdtek a nyáron. Gulácsi azonban „túl jól” védett az előző idényben. A korábbiakhoz képest katasztrofális eredménnyel zárt szezonban a magyar kapus „egyike volt azon kevés lipcsei játékosnak, akik ötvözték az állandóságot és a minőséget, megakadályozva a még nagyobb visszaesést. Ezt a Kicker szerkesztősége is elismerte, a hagyományos osztályozókönyve alapján a Bundesliga legjobb kapusának választotta mind az első félidény után, mind a szezon után” – írta a német lap. Gulácsi a mostani idényben a szerződésének utolsó évébe lép, a hírek szerint első számú kapusként.

Willi Orbán is marad a keretben – neki 2027 nyarán jár le a szerződése –, de várhatóan a korábbinál kevesebb szerepet kap majd. Legalábbis abból kiindulva, hogy már nem ő a csapatkapitány, hanem David Raum, sőt a második számú kapitány sem, aki Xaver Schlager lesz. Willi Orbán vállalta, hogy továbbra is tagja marad az úgy nevezett játékostanácsnak Christoph Baumgartner, Benjamin Henrichs és Castello Lukeba mellett.

Az RB Leipzig hat 22 év alatti játékost vett a nyáron, 92 millió euró értékben. Ugyanakkor elengedte első számú csatárát, a szlovén Benjamin Šeškót a Manchester Unitedhez, 76 millió euró ellenében.

