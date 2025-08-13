A halálos tragédiák miatt kiszáll a profi sportból a fiatal tehetség

Az Alpecin-Deceuninck utánpótláscsapatának tagjaként Kitzki ott volt tavaly júliusban az osztrák körversenyen, amelyen a 25 éves norvég André Drege bukott és belehalt sérüléseibe. Kitzki pályafutásának utolsó versenye a Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc volt, a junior viadalon a 19 esztendős Samuele Privitera bukott lejtmenetben, leesett a sisakja és nekivágódott egy úttorlasznak. Priviterát még a helyszínen újra tudták éleszteni, ám a kórházba szállítást követően belehalt fejsérüléseibe.

„Valószínűleg nem ez az a befejezés, amit elképzeltem” – kezdte búcsúbejegyzését a közösségi médiában a német bringás. Arról írt: már a tavalyi tragédia kapcsán megfordult a fejében a befejezés gondolata, ám igyekezett elnyomni magában a történeteket és akkor még a folytatás mellett döntött.

„Sajnos a tavalyi osztrák körverseny után már nem voltam ugyanaz a kerékpáros, mint előtte. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken” – fejtette ki, hozzátéve: ezáltal már nem tudta kihozni magából versenykörülmények között azt, amiért az edzéseken keményen megdolgozott. Rámutatott: elvesztette a versenyzés örömét, az Aosta-völgyben történtek pedig csak megerősítették elhatározásában, hogy lezárja pályafutását.

„Sajnálom, hogy nem tudtam megfelelni a profi kerékpárosok felé támasztott elvárás némelyikének, és hogy most véget ér a közös munka az Alpecinnel. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy helyes döntés volt abbahagyni” – szögezte le Kitzki.