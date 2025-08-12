ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Szerződtette Kerkez Milos korábbi védőtársát a BL-címvédő

Infostart / MTI

A labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain szerződtette Kerkez Milos korábbi ukrán csapattársát, Illja Zabarnijt.

A francia bajnokcsapat a hírek szerint 63 millió eurót fizetett a 22 éves belső védő játékjogáért a Bournemouthnak, amelynek előző idénybeli védelméből így ő már a harmadik távozó: korábban a magyar válogatott Kerkez Milos a Liverpoolhoz, a spanyol Dean Huijsen pedig a Real Madridhoz igazolt. A három játékos eladásával összesen 172 millió eurót keresett az angol klub.

A 49-szeres ukrán válogatott Zabarnij két és fél idényt töltött a Bournemouthnál, amelynek színeiben 86 meccsen lépett pályára. Korábban a Dinamo Kijev játékosa volt.

