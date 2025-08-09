Egyetlen félidő alatt felnégyelte a Diósgyőrt az MTK

Az MTK megszerezte idénybeli első győzelmét a labdarúgó Fizz Ligában, miután a harmadik forduló szombati első mérkőzésén saját közönsége előtt 5-0-ra nyert a Diósgyőr ellen.

Az első két fordulóban mindkét együttes egy pontot szerzett, így a fővárosi találkozón a felek egyaránt az első győzelem megszerzésének céljával léptek pályára.

A rekkenő hőségben rendezett összecsapáson kezezés miatt megítélt korai büntetővel kerültek előnybe a kék-fehérek.

Az MTK néhány percig még nyomás alá helyezte a vendégek kapuját, további lehetőségeket alakított ki, majd átadta a kezdeményezést a miskolci együttesnek. Ezzel együtt is növelni tudta előnyét a fővárosi alakulat, amely néhány perc leforgása alatt előbb szöglet után, majd kontrából is betalált. A szünet előtt pedig egy újabb tizenegyesből Molnár Rajmund saját maga harmadik, csapata negyedik találatát szerezte, a diósgyőri szurkolók pedig határozott kritikával illették kedvenceik teljesítményét.

A második félidőre négy cserével frissített a DVTK, amely tudott ugyan előrelépni ennek hatására, helyzetek tekintetében kiegyenlítettebb lett a játék képe, a különbségből viszont nem tudtak faragni a vendégek. Sőt, a házigazda tovább tudta duzzasztani előnyét, így fölényes sikerrel gyűjtötte a három pontot.

Fizz Liga, 3. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 5-0 (4-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Káprály

gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. - az elsőt és a harmadikat tizenegyesből), Kata (28.), Átrok (79.)