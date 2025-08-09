ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat Emőd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Az angol sajtó szerint Szoboszlai és Kerkez is kezdő lesz vasárnap a Wembley-ben

Infostart

A hagyományokhoz hűen a Community Shield-mérkőzéssel kezdődik az angol futballklubidény. Magyar idő szerint vasárnap délután 4 órától a bajnok Liverpool FC és az FA-kupa-győztes Crystal Palace találkozik a Wembley-ben.

A 2024–2025-ös idény utolsó Premier League-mérkőzése óta rengeteg változás történt a Vörösöknél. Arne Slot első idénye előtt a klub gyakorlatilag nem költött erősítésre – ezt most alaposan bepótolta. A világ minden futballklubjánál többet költött a nyáron, a Liverpool FC történetében rekordot jelentő 308,68 millió eurót költött el, mások mellett két magyar játékos megvételére. Szoboszlai Dominik mellé csatlakozott előbb a Puskás Akadémiától Pécsi Ármin, majd a Bournemouth-tól Kerkez Milos.

Az elköltött irdatlan összeg többsége négy játékosra ment el, Florian Wirtz 125 millió, Hugo Ekitiké 95 millió, Kerkez Milos 46,9 millió, Jeremie Frimpong pedig 40 millió euróba került. Valószínűleg mind a négyes szerepet kapnak, elképzelhetően ráadásul a kezdő tizenegyben a Crystal Palace ellen.

Diogo Jota tragikus halála semmi máshoz nem fogható veszteség (a vasárnapi találkozó előtt is megemlékeznek majd a portugál középcsatárról), vele együtt összesen három csatár nincs már a keretben a tavaszhoz képest. Elment Luíz Diaz a Bayern Münchenhez, Darwin Núñez pedig – Simone Inzaghi kifejezett kérésére – Szaúd-Arábiába, az al-Hilalhoz. (Az uruguayi csatár szerződtetése egyelőre még „csak” 99 százalékos, néhány apró részlet még tisztázásra szorul, s át kell esnie az orvosi vizsgálaton) Távozott a védelemből is két játékos, Trent Alexander-Arnold és Jarrell Quansah, illetve az eddigi második számú kapus, Caoimhin Kelleher is.

Arne Slot több felállási rendet is kipróbált a kevéske felkészülési mérkőzésen, így ezekből nagyon nehéz lenne következtetni arra, melyik is a legerősebb tizenegy egy a fejében. Főleg úgy, hogy két „pillér” Alisson Becker és Virgil van Dijk is hiányzott, például, az Athletic Bilbao elleni találkozóról – immár mindketten visszatértek.

A brit TNT Sports nevű portál megszavaztatta olvasóit, ők kiket állítanának a Liverpool vasárnapi kezdő tizenegyébe. A névsor: Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenbach, MacAllister, Szoboszlai – Szalah, Wirtz – Ekitiké. Valóban nem elképzelhetetlen változat, de az is sejthető, hogy Arne Slot, az egész idényt tekintve, nem tizenegy játékosban gondolkodik, nagy szerepet szán még legalább öt-hat játékosnak, köztük Cody Gakpónak, Harvey Elliottnak, Conor Bradleynek és Curtis Jonesnak. Egyelőre a keret tagja még az elmúlt időszak első számú balhátvédje, Andy Robertson is.

A This is Anfield című portál felvetett három további opciót is, ezek egyike, hogy Mac Allister nem teljesen egészséges, s ezért nem tud 90 percet játszani, emiatt akár Curtis Jones, vagy Cody Gakpo közül is kezdhet az egyik. Giorgi Mamardasvili, a második számú kapus szerepeltetése mellett szólna, hogy ha vasárnap nem kap játéklehetőséget, valószínűleg szeptember végéig, a Ligakupa-fordulóig nem lesz esélye védeni a Liverpoolban. Ryan Gravenberch természetesen továbbra is alapember, de jövő héten, a Bournemouth elleni idénynyitón eltiltása miatt nem játszaht, s elképzelhető, hogy Arne Slot erre is gondolva próbálja majd összerakni a csapatot.

A Vörösök egyébként, akárcsak az Athletic Bilbao ellen, az új Adidas-szerelésben lépnek majd pályára, de nem az Anfield Roadon látott, „hazai” változatban, hanem az idegenbeliben.

Két további érdekesség a Crystal Palace elleni mérkőzéssel kapcsolatban.

Ha a 90 perc, illetve az immár szokásos néhány perces hosszabbítás letelte után is döntetlen lesz az állás, rögtön tizenegyespárbajra kerül sor. Mindkét csapat összesen hat cserét hajthat végre a mérkőzés folyamán, kilenc cserejátékos ülhet a padra (illetve a boxba).

Félautomata lestechnológiát fognak alkalmazni, emellett, a klub-világbajnokságon megismert módon, Chris Kavanagh játékvezető ismertetni fogja, mire jutott a VAR-vizsgálat, mi az ítélet.

