2025. augusztus 8. péntek
José Mourinho, a Fenerbahce portugál vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott Fenerbahce SK-Manchester United mérkőzés kezdete előtt Isztambulban 2024. október 24-én. A találkozó 1-1-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Mourinhót kritizálják, de ő nem érti, mi a baj és a pokolról beszél

Infostart

Ismét meglehetősen hektikussá vált a kapcsolat José Mourinho és a Fenerbahçe vezetősége, s főleg a klub szurkolói között. Utóbbi két fél az edzőt véli felelősnek azért, mert a Feyenoord elleni BL-selejtezős párharc rotterdami részét 2–1-re elveszítette a török csapat.

A török futballban nagyon kiélezett a versengés, óriási a rivalizálás. A legsikeresebb, legnagyobb múltú, legerősebb klubok mögött tekintélyes támogatói kör áll, amelynek segítségével olyan erős keretek alakíthatók ki, amelyek akár a BL-szereplést is reálissá teszik.

A Fener piaci értéke jelenleg 266,75 millió euró, a Galatasarayé 311 millió. Összehasonlításképpen: ez az olasz vagy a német élvonalban körülbelül a hatodik-hetedik legmagasabb összeg lenne, a spanyol La Ligában az ötödik-hatodik.

José Mourinho 2024 nyarán szerződött a sárga-kék isztambuli klubhoz, az első, botrányoktól sem mentes idényben második lett a bajnokságban, tekintélyes távolságra a győztes Galatasaray mögött. Ennek ellenére megállapodott a klubelnökkel, Ali Koç-csal a folytatásról. Augusztus elején a portugál edző jelezte, hogy

11 játékost kihagy az előző szezonbeli keretből, mert elégedetlen velük.

Köztük volt a horvát kapus Livaković, valamint Emre Mor, a spanyol futballban korábban nagyon sikeres en-Nesyri vagy a brazil Becão is. Közülük csak a marokkói csatár játszott a Feyenoord ellen.

A vereség után Mourinho nem esett kétségbe, szerinte a visszavágón csapata képes lesz fordítani, kiharcolni a továbbjutást. A sajtótájékoztatón azt mondta, „Fenerbahçe uralta a mérkőzést. Egy hét múlva üdv a Kadıköyben, a pokolban”.

A török sajtó már nem látja ennyire egyszerűnek a helyzetet. A Milliyet szerint Mourinho már nem az a „különleges” figura, akinek korábban hitték. A hangulat egyre kritikusabb, sokan azt kérdőjelezik meg, hogy megvan-e még-e motivációja, képes-e magával ragadni a játékosait. A lap szerint a portugál edző kerékkötővé vált a csapatnál.

A török médiavisszhang Mourinhóval kapcsolatban, általánosságban véve olyan, mint bármelyik más országban volt, ahol az utóbbi években dolgozott. Provokatív nyilatkozatai népszerűek, de sokan bírálják a taktikáját, nem játszik elég látványos és sikeres futballt a csapata. Ambvivalens a kapcsolata a szurkolókkal, igyekszik őket a csapata mögé állítani, de nem érti sok esetben a kritikát. Most sem, mert szerinte az első félidei gyengébb játék ellenére a Fener jobb, mint a Feyenoord, s ezt meg is fogja mutatni a visszavágón.

A klub továbbra is határozottan hisz a BL-indulásban, emiatt is dédelget merész álmokat az átigazolások terén. A kiszemeltjei közé tartozik az osztrák Marcel Sabitzer.

