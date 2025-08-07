Nyilvános az Aranylabda jelöltlistája – mutatjuk a harminc nevet, van köztük egy magyar

A France Football csütörtökön tette közzé a szezon jelöltjeit, és ezen szerepel az Arsenal magyar származású kiválósága is, aki az előző évadot a portugál Sportingnál töltötte.

A nemzetek listáját a franciák és az angolok vezetik négy-négy játékossal, a portugálok és a spanyolok három-három fővel vannak jelen a névsorban. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kilenc labdarúgót ad a listára, amelyen nem kapott helyet a tavalyi győztes spanyol Rodri.

A díjátadóra szeptember 22-én kerül sor.

Az Aranylabda-jelöltek:

férfiak: