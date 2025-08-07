ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.62
usd:
340.82
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Zürich, 2016. január 11.A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA trófeája a FIFA zürichi Aranylabda-gálája előtt tartott sajtóértekezleten Zürichben 2016. január 11-én. (MTI/EPA/Valeriano Di Domenico)
Nyitókép: MTI/EPA/Valeriano Di Domenico

Nyilvános az Aranylabda jelöltlistája – mutatjuk a harminc nevet, van köztük egy magyar

Infostart / MTI

A svéd Viktor Gyökeres is szerepel a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó Aranylabda harmincfős jelöltlistáján.

A France Football csütörtökön tette közzé a szezon jelöltjeit, és ezen szerepel az Arsenal magyar származású kiválósága is, aki az előző évadot a portugál Sportingnál töltötte.

A nemzetek listáját a franciák és az angolok vezetik négy-négy játékossal, a portugálok és a spanyolok három-három fővel vannak jelen a névsorban. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kilenc labdarúgót ad a listára, amelyen nem kapott helyet a tavalyi győztes spanyol Rodri.

A díjátadóra szeptember 22-én kerül sor.

Az Aranylabda-jelöltek:

férfiak:

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid),
  • Ousmané Dembélé (francia, PSG),
  • Denzel Dumfries (holland, Inter),
  • Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG),
  • Désiré Doué (francia, PSG),
  • Serhou Guirassy (guineai, Dortmund),
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City),
  • Viktor Gyökeres (svéd, Sporting),
  • Achraf Hakimi (marokkói, PSG),
  • Harry Kane (angol, Bayern München),
  • Hvicsa Kvaracelia (georgiai, Napoli, PSG),
  • Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona),
  • Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool),
  • Lautaro Martinez (argentin, Inter),
  • Scott McTominay (skót, Napoli),
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid),
  • Nuno Mendes (portugál, PSG),
  • Joao Neves (portugál, PSG),
  • Michael Olise (francia, Bayern München),
  • Cole Palmer (angol, Chelsea),
  • Pedri (spanyol, Barcelona),
  • Raphina (brazil, Barcelona),
  • Declan Rice (angol, Arsenal),
  • Fabian Ruiz (spanyol, PSG),
  • Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool),
  • Virgil van Dijk (holland, Liverpool),
  • Vinicius jr. (brazil, Real Madrid),
  • Vitinha (portugál, PSG),
  • Florian Wirtz (német, Leverkusen),
  • Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Kezdőlap    Sport    Nyilvános az Aranylabda jelöltlistája – mutatjuk a harminc nevet, van köztük egy magyar

labdarúgás

aranylabda

jelöltek

viktor gyökeres

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A forinterő lassan elszivárog

A forinterő lassan elszivárog

Szerdán stabilan tartotta magát a forint a nyári pangás ellenére: az euróval szemben szinte alig változott az árfolyam, míg a dollárhoz képest kisebb erősödést mutatott. A nemzetközi devizapiacokon is visszafogott volt a hangulat, az amerikai dollárindex és a főbb devizapárok árfolyama alig mozdult. Délelőtt a várható Trump-Putyin-találkozóról szóló hírek adtak erőt a forintnak, amely egészen kora délutánig repítette az árfolyamot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nesze neked, Otthon Start: brutális áremelkedés elé nézhetünk, így is luxus lehet lakást venni Magyarországon

Nesze neked, Otthon Start: brutális áremelkedés elé nézhetünk, így is luxus lehet lakást venni Magyarországon

Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a több pénz ugyanannyi áru mellett csak áremelkedéshez vezet - írja cikkében Kutasi Gábor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 16:38
Lőttek az angol válogatott középpályás idényének
2025. augusztus 7. 14:37
Kiderült, miért volt fekete csík Dibusz Dénes mezén a tegnapi Fradi-meccsen
×
×
×
×