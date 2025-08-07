Kl-selejtező: nem indult jól a Győrnek a harmadik forduló

Az OpenAI bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amely a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lesz, mint elődei. Lényeges bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve az ingyenes felhasználókat is - számolt be a CNBC.