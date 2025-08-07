ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök
Miljan Krpic, a Győri ETO FC (j) és Oscar Uddenas, az AIK Stockholm játékosa a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőfordulójának első, AIK Stockholm-Győri ETO FC mérkőzésén Stockholmban 2025. augusztus 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Christine Olsson

Kl-selejtező: nem indult jól a Győrnek a harmadik forduló

Infostart / MTI

A Győr 2–1-re kikapott csütörtökön a svéd AIK Stockholm vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén.

(Cikkünk frissül.)

