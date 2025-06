„Még mindig egy őrült balhátvéd vagyok” – Kerkez Milos első interjúja Liverpool-játékosként

A kötelező körök megfutása után elmondta, hogy május elején fordultak konkrétabbá a dolgok, azóta él a klubbal a közelebbi kapcsolat. Az elmúlt hetekben már közeli volt a megoldás, s nagyon várta, hogy végre pont kerüljön az átigazolás végére.

Ahogyan a számára nagyon sokat jelentő családtagjaival, az édesapjával és a fivéreivel is beszélte, ez egy óriási lépés, amelyet nehéz egyelőre elhinni, de tény, hogy immár a Liverpool játékosa, a Liverpool szerelését viseli.

A következő napokban hazamegy még a Vajdaságba, aztán visszatér a Liverpool edzőközpontjába, már nagyon várja a felkészülés kezdetét. Kapott kérdést arról is, hogy mit szól ahhoz, hogy a Liverpool az elmúlt hetekben, napokban, leigazolta Jeremie Frimpongot és Florian Wirtzet is, azt felelte, jó lesz velük az edzésen is gyakorolni, meg, persze a mérkőzéseken együtt játszani.

Arra kérdésre, hogy követte-e régen a Liverpoolt, a Liverpool történetét, elmondta, hogy sok videót is megnézett, egyebek mellett az Anfield hangulatáról is. Mindössze huszonegy éves, 13-14 éves kora óta követi a nemzetközi futballt, két balhátvédet emelt ki a Vörösök (viszonylag) közeli múltjából. Az egyik a norvég John Arne Riise, a másik, természetesen Robbo, azaz Andy Robertson, aki az elmúlt nyolc szezonban a Vörösök első számú balhátvédje volt.

A kérdező Kerkez Milos stílusát a norvég legendáéhoz hasonlította, erre a magyar válogatott védő rábólintott, mint mondta, Riise is, mint a gép ment előre a bal oldalon. Egyébként azt is megkapta kérdésnek, hogy még a Bournemouth játékosaként crazy left backnek, bolond, vagy inkább őrült balhátvédnek minősítette magát, hogyan minősítené most?

Ugyanúgy, mondta nevetve, de hozzátette, hogy a pályán kívül talán nyugodtabb, higgadtabb, de a pályán éppen úgy 110 százalékot akar adni mindig a győzelemért.

Természetesen szóba került Szoboszlai Dominik is, akit a kérdező is „nagyon közeli barátként” aposztrofált, Kerkez Milos is rábólintott, mint mondta, két-három naponta beszéltek, s nagy segítség lesz majd Liverpoolban is, a beilleszkedésnél.

Beszélt arról is, hogy Richard Hughes vitte őt a Bournemouth-hoz is, s a sportigazgatónak abban is nagy szerepe van, hogy ő Liverpoolba került, követte őt. Mint elemezte, a Bournemouth-nál töltött első idény arra volt jó, hogy megismerje, milyen is a Premier League, a másodikban még inkább előrelépett, fejlődött, de még nagyon sok áll előtte, még sokkal jobb játékos akar lenni.

Szóba került Arne Slot, a menedzser is, akivel hosszan beszélt az elvárásokról, a várható taktikáról, a neki szánt szerepkörről.

Bevezetésként a világ egyik legjobb klubjának, Anglia legnagyobb csapatának minősítette a Liverpoolt, zárásként pedig arról beszélt, hogy a Liverpool szurkolói a legjobbak a világon.

Itt megnézheti az angol nyelvű beszélgetést: