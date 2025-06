Hihetetlen: Cristiano Ronaldo kihagy egy tornát

A szaúdi Al-Naszr klasszisa szombaton megerősítette, bár volt néhány megkeresése olyan kluboktól, akik érintettek a viadalon, megállapodásra nem jutottak.

A 40 éves legenda jelenleg hazája válogatottjával a Nemzetek Ligája döntőjére készül, a portugálok vasárnap a címvédő spanyolokkal találkoznak a müncheni fináléban.

A klubvilágbajnokság június 14-én veszi kezdetét, az Egyesült Államokban zajló viadal egy hónapig tart.

Cristiano Ronaldo has confirmed he will NOT play at the Club World Cup ❌?



"It's almost decided that I will not take part at the FIFA Club World Cup despite receiving many invitations and proposals… the decision…