Szabados Gábor: jelenleg Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a magyar futball két legfontosabb nagykövete

A Ferencváros labdarúgócsapata sorozatban hetedszer lett magyar bajnok, így a nyáron ismét megpróbálkozhat a főtáblára jutással a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek 2019 óta az Európa-ligában négyszer, a BL-ben és a Konferencialigában egyszer-egyszer voltak főtáblások, és háromszor érték meg a tavaszt. Szabados Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, az EL-alapszakaszba jutás szempontjából nagy előny az FTC számára, hogy a második körben kapcsolódhat be a Bajnokok Ligája selejtezősorozatába, ráadásul végig kiemelt lesz Robbie Keane csapata a sorsoláskor. Ha az FTC csak a Magyar Kupát nyerte volna meg (a Paks lett idén is a győztes, az előző szezonhoz hasonlóan ezúttal is a Ferencvárost legyőzve), akkor az Európa-liga, ha pedig hazai cím nélkül maradt volna, de a dobogón végez, akkor a Konferencialiga selejtezőjében indult volna. Ha a magyar bajnok adott esetben párharcot veszít valamelyik nyári BL-selejtezőkörben, az Európa-ligában még vigasztalódhat, és megmarad az esélye arra, hogy főtáblára jusson a második vagy a harmadik számú európai kupasorozatban.

A sportközgazdász úgy véli, ha az FTC csak a Konferencialiga selejtezőjében indult volna, vélhetően bejutott volna az alapszakaszba, de ez az elmúlt évek nemzetközi kupaszerepléseihez mérten „már kevés lenne”. Azt gondolja, a magyar klubfutballnak az tesz jót, ha a legerősebb csapat „a pole pozícióból” kezdi meg szereplését a nemzetközi kupák kvalifikációs sorozataiban. Szabados Gábor szerint idén nyáron reális eredmény lehet a BL-főtábla, mert valóban nagy segítség, hogy a selejtezőben végig a kiemeltek között lesz az FTC. Ez hatalmas siker lenne. Ezzel együtt megítélése szerint az Európa-liga-alapszakasz elérése is nagy fegyvertény, viszont „ami ettől lejjebb van, az egyértelműen kudarc”.

A 2024/2025-ös BL-szezonban a közép-kelet-európai régióból a Slovan Bratislava, a Dinamo Zagreb, a Sparta Praha, a Crvena zvezda és a Sahtar jutott be az alapszakaszba, és a sportközgazdász szerint

a Ferencvárosnak is az lehet a maximuma a nemzetközi porondon, hogy ezekhez a klubokhoz csatlakozva rendszeresen BL-főtáblás legyen.

Az említett klubok közül ugyanis egyiknek sem sikerült a legjobb 24 között végezni, így nem folytathatták a szereplésüket, ami Szabados Gábor szerint a realitásokat tükrözi. „Be kell látni, hogy magyar vagy régiós szinten ennél többet nem lehet elérni. Egy-egy szezonban persze kifuthat adott esetben egy playoff-szereplés, de az már tényleg nagyon extrának számítana” – tette hozzá.

Mint fogalmazott, a magyar futballgazdaság által nyújtott háttérrel nem reális ennél nagyobb célokban gondolkodni, és ugyanez igaz a környező országok esetében is. Bár idén a Konferencialigában két lengyel csapat (Jagiellonia Bialystok, Legia Warszawa) is eljutott egészen a negyeddöntőig, a Bajnokok Ligájában ez elképzelhetetlen.

„Semelyik környező ország bajnokcsapata nem képes arra, hogy a BL-ben meghatározó legyen, és az egyenes kieséses szakaszban szerepeljen. Régen volt erre példa, de ennek vége, ezzel le kell számolnunk. A régiós országok csapatainak példái jól szemléltetik, mi az, ami reálisan elérhető a Ferencváros számára” – fejtegette Szabados Gábor.

Kerkez passzol Szoboszlainak – lehet, hamarosan a Liverpoolban is

A következő szezonban természetesen az angol bajnok Liverpool is tagja lesz a Bajnokok Ligája mezőnyének, és Arne Slot csapata tovább szeretne jutni, mint idén. Szoboszlai Dominikékat a tavasz elejei nyolcaddöntőben a későbbi győztes Paris Saint-Germain búcsúztatta tizenegyesekkel. A magyar válogatott csapatkapitánya kilenc meccsen egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott az elmúlt BL-idényben, míg a Premier League-ben 36 meccsen hat gólig és hat asszisztig jutott.

Szabados Gábor szerint Szoboszlai Dominik nagyon sikeres szezonon van túl: sportszakmailag óriási dolog, hogy első magyarként Premier League-győztes lett, de sokat jelent az is, hogy piaci értékét, elismertségét, imázsát, brandjét is növelte a mutatott teljesítménye alapján. Megjegyezte: nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy egy új edzőnél is a kezdőcsapat tagja maradt, így gyakorlatilag stabilizálta a helyét a Liverpoolban.

„Mostanra egyértelműen bizonyítást nyert, hogy reális volt az az összeg, amennyiért megvették őt 2023 nyarán.

Ez komoly kreditet jelent neki, hiszen ha ez a szezon nem sikerült volna jól neki, akkor nagyon könnyen kerülhetett volna negatív spirálba” – mondta a sportközgazdász.

Ezzel szemben Szoboszlai Dominik mára olyan szakmai megbecsültséget szerzett magának Angliában, hogy akár még egy negatív időszakot is sokkal jobban át tud vészelni Szabados Gábor szerint. Nagyban hozzájárult ehhez az, hogy mind Jürgen Klopp, mind Arne Slot több poszton is bizalmat szavazott neki a középpályán, és tudott élni a lehetőségekkel. A sportközgazdász szerint sokat számít, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ennyire sokoldalú, hiszen sajtóhírek szerint a Liverpool egyik legnagyobb nyári fogása a Leverkusentől minden bizonnyal távozó Florian Wirtz lehet.

Szoboszlai Dominik esetében nemcsak a játékintelligencia és a sokoldalúság értéknövelő tényező, hanem az életkora is. Még mindig csak 24 éves, vagyis

ideális esetben akár több mint tíz sikeres éve is lehet még a karrierjében, ami a sztárklubok radarján prioritást élvez.

„A Liverpool szemszögéből rendkívül sok idő van még hátra arra, hogy a befektetett értékét visszadolgozza” – magyarázta Szabados Gábor,

A magyar válogatott balhátvédjének, Kerkez Milosnak is nagyszerűen sikerült a szezonja. Senki sem játszott többet nála a Bournemouth csapatában a Premier League 2024/2025-ös szezonjában, a szurkolók pedig beválasztották az idény álomcsapatába. Kerkez Milos két gólja mellett öt gólpasszt is kiosztott az angol élvonalban, és több topklub mellett a Liverpool figyelmét is felhívta magára. Szabados Gábor elmondta: teljesen reális, hogy előrelépjen, és még komolyabb játékerőt képviselő csapatban kapjon szerepet. A 23-szoros magyar válogatott védő Szoboszlai Dominiknál is fiatalabb, 21 éves, így benne „pláne óriási potenciál lehet, ami értelemszerűen a piaci értékére is nagyon komoly hatással van”. A sportközgazdász szerint csak idő kérdése, mikor csap le rá egy nagyobb csapat.

Azt gondolja, a magyar futball sportszakmailag rengeteget profitál abból, hogy két játékosunk is meghatározó szereplővé vált a világ legerősebb bajnokságában. Órási előrelépésnek nevezte mindezt az előző évekhez képest. Ez a hatás még inkább felerősödne, ha a következő szezontól Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattárs lenne. Nemcsak azért, mert akkor a balhátvéd is topcsapatban futballozhatna, hanem azért is, mert akkor egy újabb lehetséges liverpooli bajnoki ünneplésnél már két ember pózolhatna magyar zászlóval. Szabados Gábor hozzátette:

jelenleg imázsépítés szempontjából Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a magyar futball két legfontosabb nagykövete.

Ez pedig kihat arra, hogy adott esetben a játékosügynökök is nyitottabban állhatnak más magyar labdarúgók felé, jobban megbízhatnak bennük. A jövőbeli lehetséges magyar átigazolásoknál ez sokat számíthat, akár magasabb árat is hajlandóak lehetnek kifizetni a nyugat-európai klubok egy-egy magyar futballistáért. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos tehát nemcsak a saját karrierjüket építik, hanem más magyar labdarúgók előtt is utat nyithatnak azzal, hogy a Premier League-ben egyre nagyobb szakmai megbecsülés övezi őket.