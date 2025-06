Brit és holland győzelemmel zárult a Giro, a pápa is köszöntötte a mezőnyt – videók

A lassú rajt során áthaladt az útvonal a Vatikánon is az április 21-én elhunyt Ferenc pápa emléke előtt tisztelegve. Itt a sportkedvelő hírében álló XIV. Leó pápa köszöntötte a rövid időre megálló bringásokat, a négy megkülönböztetett trikó viselője le is szállt a kerékpárjáról, a katolikus egyházfő pedig megáldotta a résztvevőket, majd rövid beszédet intézett a mezőnyhöz olaszul és angolul.

A Róma környéki 143 kilométer első felében az ünneplésé, míg a végén a sprintbefutóé volt a főszerep. A hajrát remekül vezették fel Kooijnak - aki a norvég körversenyt vasárnap 14. helyen záró Valter Attila csapattársa -, így viszonylag simán előzte meg a célban a másodikként záró ausztrál Kaden Grovest és az olasz Matteo Moschettit.

