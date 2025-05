Golovin Vlagyimir: tehetséges fiataljaink vannak, de van poszt, ahol kiesett egy-két korosztály

A magyar női kézilabda-válogatott előbb Tatabányán 31–27-re, majd zárt kapuk mögött Felcsúton 25–20-ra nyert a Brazília elleni két áprilisi felkészülési mérkőzésen. Golovin Vlagyimir csapata legközelebb az Eurokupában lesz érdekelt: októberben Törökországot fogadja, majd Csehországban lép pályára az Eb-bronzérmes együttes.

A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: sajnálja, hogy ezúttal nem játszott a brazil válogatottban a BL-címvédő Győri ETO klasszisa, Bruna de Paula, mert akkor vélhetően másképp alakultak volna a meccsek. Ezzel együtt hasznosnak ítélte meg az összetartást és a két felkészülési mérkőzést, valamint örült annak is, hogy Kajdon Blanka és Ogonovszky Eszter is bemutatkozhatott a nemzeti csapatban. Golovin Vlagyimir kiemelte, hogy rajtuk kívül több olyan játékosnak is lehetőséget adott, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. Úgy véli, az érintettek jól szálltak be, megmutatták, hogy lehet rájuk számítani.

A szakember ugyanakkor hozzátette: az újoncoktól és a kevesebb tapasztalattal rendelkező játékosoktól inkább a zárt kapus meccsen látott jobb teljesítményt. Nekik még hozzá kell szokniuk ahhoz, milyen élesben, nagyszámú közönség előtt játszani a válogatottban, ahol más a légkör, mint a klubcsapataiknál. Mint fogalmazott, a válogatott meccsein minden pillanat számít, nem lehet kihagyni, ráadásul a játékrendszer is összetettebb. Golovin Vlagyimir azt gondolja,

a tavaszi összetartások nagyon jól sikerültek, többféle játékelemet ki tudtak próbálni, illetve az újak is megtapasztalhatták, mi várhat rájuk a jövőben a nemzeti csapatnál, ha jó teljesítményükkel kiérdemlik a meghívót.

A szövetségi kapitány a brazilok elleni meccsek utáni értékelésében azt mondta, bővült a listája, amivel arra utalt, hogy hosszabb távon is számolhat az újoncokkal, név szerint azonban nem akart kiemelni senkit. Mint mondta, egy teljes olimpiai ciklusban kell gondolkodnia a többi stábtaggal, ezt figyelembe fogják venni a következő kerethirdetéseknél is. Úgy véli, több olyan húszas évei elején járó fiatal is van, aki előtt „nagyon komoly jövő áll”, de nem biztos, hogy Los Angelesre, hanem inkább a 2032-es olimpiára érhet majd be.

Golovin Vlagyimir szerint a fiatalok közül „még nem mindenki kész játékos”, de elégedett volt a Brazília ellen nyújtott teljesítményükkel. Kitért arra is, hogy egyenként elbeszélgettek velük, és kivétel nélkül mindenki azt mondta, tisztában van vele, hogy hosszú út áll előtte, sokat kell még tennie azért, hogy állandó játéklehetőséget kaphasson a válogatottban. A szövetségi kapitány hangsúlyozta: nagyon fontos a kézilabdában is a megfelelő önismeret.

„Egy válogatott játékosnak tudnia kell, hol tart, miben kell fejlődnie, miben hibázott esetleg.

Ha ez jól működik, megfelelően alkalmazkodnak, akkor jó játékosok válhatnak belőlük” – jegyezte meg a szakvezető.

Golovin Vlagyimir külön beszélt a balátlövő posztról, ahol az utóbbi időben több fiatalt is kipróbált. Mint fogalmazott, ebben a pozícióban kiesett egy-két korosztály. Azt gondolja, csúcsteljesítmény 27-28 éves korban várható el igazán, a balátlövő poszton pedig 20-21 éves játékosok szerepeltek a válogatottban az elmúlt meccseken. Rájuk szép jövő vár, de nagy kérdés, mit látunk tőlük a következő öt-hat évben. Kiemelte, hogy a kapusok nagyon jól szerepeltek a legutóbbi mérkőzéseken, de az lesz a kulcs, hogy ki tud hosszabb távon is tartósan jó formát mutatni.

A szövetségi kapitány végül elmondta: a következő összetartáson is megnéz majd több fiatalt, tehát a bizonyítási lehetőséget megkapják a válogatott ajtaján kopogtatók. Az októberi Eurokupa-meccsekre viszont már az év végi világbajnokságra való közvetlen felkészülésként tekint, ez pedig a keret összetételén is látszódni fog Golovin Vlagyimir ígérete szerint.