Elcserélték a szlovén világsztárt

A telex.hu foglalata össze az NBA-ben is óriási visszhangot kiváltó esetet. A megállapodás értelmében a Lakers a szlovén Doncic mellett Maxi Klebert és Markieff Morrist is megszerezte, a Mavericks Anthony Davis mellett Max Christie-t és egy 2029-es első körös draftjogot kapott. A megegyezés harmadik részese a Utah Jazz, a csapat Jalen Hood-Schifinót és két 2025-ös második körös draftjogot szerzett.

Nagy előny lehet a Los Angeles Lakersnek, hogy az eredményes Luka Doncic LeBron James mellett folytathatja a pályafutását, ez jó eséllyel sokkal közelebb juttathatja a csapatot a bajnoki cím megszerzéséhez.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell @ShamsCharania. Three-team deal that includes Utah. pic.twitter.com/joU6bXqnBJ