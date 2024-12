Nem történt csoda, kikapott Franciaországtól, Norvégiával Eb-elődöntőzik a női kézilabda-válogatott

A világbajnok, olimpiai ezüstérmes együttessel kétszer is találkozott a felkészülési időszakban Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ötkarikás hatodik helyezett együttese, az egyik mérkőzésen 30-27-es magyar, a másikon 26-22-es francia siker született. Ezúttal ugyanaz a holland játékvezetői páros fújta a sípot, amely azon a két mérkőzésen is bíráskodott.

A kapus Janurik Kinga, a balátlövő Csíkos Luca és a betegséggel küzdő poszttársa, Kácsor Gréta maradt ki a keretből a csoportelsőségről döntő rangadón, amely előtt Sébastien Gardillou, a francia szövetségi kapitány magyarul köszöntötte a Főnix Aréna közönségét. A találkozón a pontszerzés már az első helyet jelentette volna, egyben azt, hogy a nemzeti csapat elkerüli a címvédő és olimpiai bajnok norvégokat a négy között.

Ismét közel telt ház előtt léphetett pályára a társházigazda, amely idegesen, sok hibával kezdett, a találkozó elején nem tudott mit kezdeni a világbajnok védekezésével, 4-0-s francia vezetésnél, a 9. percben időt is kért Golovin. Klujber Katrin vette be először - hétméteresből - ferencvárosi klubtársa, Laura Glauser kapuját, majd Vámos Petra kétszer is betalált akcióból (3-5). A franciák a labdaszerzéseik után a Győrben játszó Estelle Nze Minko révén több gyors akciót is értékesítettek, beállóból is többször eredményesek voltak. Mindkét csapat sok hibával játszott, ám a francia válogatott három-négygólos előnyben tette ezt, és bár volt esély zárkózni mínusz egyre, ilyenkor mindig hiba csúszott a gépezetbe, így a magyar kapitány kikérte a második idejét is az első játékrész hajrája előtt. Érkezett a pályára a keretbe frissen behívott balátlövő, Juhász Gréta, a közönség "Harcoljatok, harcoljatok!" buzdítása közepette Győri-Lukács Viktória bravúros gólt szerzett Szemerey Zsófi egészpályás indítása után, aki pedig több fontos pillanatban is védeni tudott. A 27. perc elején már csak egy találat volt a lemaradás (10-11), a szünet előtti hajrában pedig - amelyben Szemerey ugyancsak betalált - összejött az egyenlítés is, az aréna pedig szinte felrobbant a szurkolók hangorkánjától.

A második félidő két perc alatt három francia góllal indult, majd a kapuba becserélt Böde-Bíró Blanka védéssel mutatkozott be, a franciák győri hálóőre, Hatadou Sako is több, szélről érkező kísérletet hárított. Passzív jelzésnél látványos kínai figurából volt eredményes Győri-Lukács, Klujber Katrin pedig sorra értékesítette a hétmétereseket, két gólnál közelebb azonban sokáig nem sikerült zárkózni. Visszatért a kapuba a korábban a kispadon masszírozott Szemerey, mert 11 perccel a vége előtt ismét négy találat volt a franciák előnye (26-22). Ekkora volt a különbség a záró öt percbe lépve is, innen pedig már nem volt visszaút a társházigazdának.

A mérkőzés legjobbjaként Klujber kilencszer volt eredményes, ezzel pillanatnyilag élen áll a góllövőlistán. Szemerey kilenc, Böde-Bíró két francia lövést hatástalanított.

A franciáknál Nze Minko négy gólt szerzett, a ferencvárosi Orlane Kanor nem talált be. Glauser három, Sako hét védéssel zárt.

Ez volt a két együttes 57. egymás elleni mérkőzése, magyar szempontból 31 győzelem, két döntetlen és immár 24 vereség a mérleg.

Eredmény, középdöntő, 4. forduló, I. csoport (Debrecen): Franciaország-Magyarország 30-27 (13-13) Debrecen, 3639 néző, v.: Weijmans, Wolbertus (hollandok)



lövések/gólok: 46/30, illetve 47/27



gólok hétméteresből: 4/4, illetve 7/7



kiállítások: 6, illetve 2 perc



Magyarország: Szemerey 1 - Győri-Lukács 5, Klujber 9, Vámos 3, Füzi-Tóvizi, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl, cserék: Papp, Márton 3, Simon 2, Bordás, Juhász 2, Böde-Bíró, Faluvégi

Korábban:

Lengyelország-Románia 29-24 (10-11)

A bécsi döntő hétvége menetrendje:

péntek:

az 5. helyért 15.00

elődöntők 17.45 és 20.30

vasárnap:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00