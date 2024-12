Oeconomus: már a Covid előtti szinten a hazai futóversenyek, rengeteg külföldi is indul

"A legnagyobb magyarországi, illetve budapesti futóeseményeken igen magas részvételi szám volt, olyan sok külföldivel, mint amennyi még a koronavírus-járvány előtti utolsó évben, 2019-ben sem" – mondta Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban. Például a Spar Budapest Maratonon több mint 30 ezer résztvevő volt, ami utoléri a pandémia előtti látott szintet, és közülük több mint hatezren külföldiek voltak – tette hozzá a kutató, megjegyezve, hogy 2019-ben csak ötezren voltak. Az Ultrabalatonon összesen 25 ezren indultak 2024-ben 2500 csapattal, sok külföldivel a világ 26 országából.

"Jellemzően ezek a sportesemények a környező országokban élőket vonzzák, de például az Ultrabalaton kapcsán érdemes megemlíteni, hogy olyan távoli országokból is érkeztek versenyzők, mint Törökország, vagy éppen Lettország, de a kontinensen kívülről, így Kanadából, Dél-Koreából és Izraelből is indult csapat a versenyen" – mondta Németh Viktória. A Wizz Air Budapest Félmaratonon és a Vivicittán is több tízezer fő vágott neki a különböző távoknak, előbbire 30 országból érkeztek futók, utóbbin pedig a világ 102 országából volt 2200 résztvevő – fűzte hozzá.

Ezek az események fontosak mind az országimázs szempontjából, mind pedig a hazai turizmus és az itt eltöltött vendégéjszakák szempontjából is, hiszen a több ezer külföldi induló nem egyedül érkezik, rokonok, barátok, segítők jönnek velük. Például

az említett Spar Budapest Maraton 6300 külföldi indulója összesen 15 ezer futóturistát jelentett, akik összességében 50 ezer vendégéjszakát töltöttek el nálunk, egyetlen esemény alatt.

Az Oeconomus senior kutatója szerint az olyan események is, mint a Mikulásfutás, képesek népszerűsíteni a sportot, hiszen hangsúlyozzák, hogy ezek nem csupán nehéz fizikai megmérettetést jelentenek, hanem élményszerű események is. Mint mondta, a futást, mozgást érdemes beépíteni a mindennapokba, és így a résztvevők példaképpé válhatnak akár a saját környezetük számára, motiválhatnak másokat is a mindennapi testmozgásra.