Szoboszlai Dominik üzent a válogatott szurkolóinak

A beszámolók szerint a kelet-ukrajnai frontvonalak közül most Kupjanszknál erősödtek fel a harcok, a szektorban jelentős területi győzelmeket értek el az oroszok. Közben a hétvégén két NATO-tagországban is úgy érzékelték a hatóságok, hogy orosz eszközök léptek be a légtérbe illetéktelenül, majd ott is csapódtak a Földbe. Románia és Lettország is megtette a szükséges intézkedéseket. Cikkünk folyamatosan frissül a háború legfrissebb eseményeivel.