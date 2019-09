Sokat érne az első szlovákverés

A két ország eddigi öt találkozójából csupán egyet rendeztek Magyarországon, húsz éve, 1999. június 9-én Győrben a vendégek 1-0-ra győztek Eb-selejtezőn. Eddig csupán a nagyszombati, idén márciusban játszott találkozón tudott bármelyik csapat is egynél több gólt szerezni – a szlovákok. A mostani mérkőzés azonban – legjobb reményeink szerint – más lesz.

Marco Rossi semmit sem kockáztat, ha Nagy Ádám is felépül, a legjobbnak tartott tizeneggyel állhat ki a ma este 20.45-kor a Groupama Arénában kezdődő mérkőzésre.

A magyar válogatott a horvátokkal azonos pontszámmal, három győzelemmel és egy vereséggel áll a mérkőzések felénél, a szlovákoknak és a ma szabadnapos walesieknek hat-hat pontjuk van. A horvátokat már este hat órakor fogadó azeriek még nem szereztek pontot. A szlovákok pénteken 4-0-ra kikaptak otthon a horvátoktól, 2011 óta nem szenvedtek ilyen jelentős különbségű vereséget otthon, akkor az örmények verték őket.

A transfermarkt.de szerint a keretük piaci értéke 166,6 millió euró, ebből a Milan Škriniar (60 millió), Stanislav Lobotka (25 millió), Marek Hamšík (18 millió) és Ondrej Duda (17 millió) négyes ér 120-at. Mindazonáltal a különbség szembetűnő a magyar keret 75,2 millió eurós értékéhez képest. (Nálunk három játékos, a húszmilliós Willi Orbán, valamint az egyaránt 12 milliós Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik értéke teszi ki az összérték jóval több, mint felét.)

Az UEFA által előírt, de egyébként is a magyar válogatottnál szokásos meccsnap előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi kapitány és Dzsudzsák Balázs is nagyon óvatosan fogalmazott az esélyekről. A kapitány nyílt mérkőzésre számít, s kitért arra is, miért nem a legerősebb tizeneggyel kezdett Podgoricában, majd beszélt a szlovákokról is: „Vannak kihagyhatatlan játékosaink, akikre szükség van a koncepciónk megvalósításához, és esetükben nem vállalhattuk egy esetleges sérülés kockázatát. A szlovákok egy félidőn keresztül jól játszottak Horvátország ellen, és a második kapott gól után is tudtak még váltani. Erős csapatról beszélünk, amely kimagasló taktikai fegyelemről adott tanúbizonyságot. Éppen ezért

ügyesnek és fegyelmezettnek kell lennünk, senkinek sem szabad eltérnie a megbeszéltektől.”

Dzsudzsák Balázs, aki a 104. mérkőzését játssza ma este a nemzeti tizenegyben, a szurkolóknak üzent, kérve őket a sportszerű szurkolásra, kiemelve, hogy az UEFA figyeli a rasszista megnyilvánulásokat és a pirotechnika használatát, ezért nem szabad megkockáztatni, hogy emiatt esetleg az azeriek elleni, várhatóan ugyancsak nagyon fontos hazai találkozón ne lehessen tele a Groupama Aréna.

A 20.45 órakor keződő mérkőzést az M4 közvetíti.

