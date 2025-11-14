ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
A boxing match between the European Union and Hungary
Az európai bírósághoz fordul a kormány, ha Brüsszel kereskedelempolitikai döntésként viszi át az orosz energia vásárlásának tilalmát - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A 41 év feletti várandós nők is igényelhetik a csok plusz lakáshitelt. A tervezett ütemben épül Magyarország tengeri kikötője Triesztben.

Az európai bírósághoz fordul a kormány, ha Brüsszel kereskedelempolitikai döntésként viszi át az orosz energia vásárlásának tilalmát – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy értékelte, ez az európai jog nyílt megsértése lenne. A magyar kormány ugyanis az összes orosz energiával kapcsolatos szankciót megvétózta.

Az uniós rangsor utolsó harmadában áll Magyarország a 0,6 százalékos növekedéssel a 3. negyedév GDP-statisztikája alapján. Az Eurostat adatai szerint az olasz és a német gazdaság is a magyarhoz mérhető teljesítményt ért el.

Gazdaságilag megalapozott döntésnek nevezte a 14. havi nyugdíj bevezetését és a gyermekek után járó adókedvezmények növelését a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban hangsúlyozta, hogy ezek az intézkedések hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel járnak.

A jövőben a 41 év feletti várandós nők is igényelhetik a csok plusz lakáshitelt – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta: ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Jövőre több mint 460 milliárd forintot biztosít a kormány kutatásra és innovációra, ebből 120 milliárd forintot biztosít a magyar egyetemi kutatások, és azok piaci hasznosításának ösztönzésére. Ezt tartalmazza a ma elfogadott programstratégia - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Megjelent a banki extraprofitadó emeléséről szóló rendelet a Magyar Közlönyben. A korábbi bejelentésnek megfelelően az adó mértéke jövőre az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 30 százalék lesz.

Nem változott a Tisza párt terve, november 17-én bemutatják a 106 egyéni választókerületi jelöltjeiket – közölte közösségi oldalán Magyar Péter. A pártelnök bátor magyar hazafiakként jellemezte a csapatot.

Két városban indulhat rozsdaövezeti lakásépítés, miután megjelent a kormány erről szóló rendelete. Szentgotthárdon egykori gazdasági-üzemi területet, míg Monoron az egykori honvédségi területet minősített úgynevezett azonnali rozsdaövezeti akcióterületnek a kormány.

Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége, 12 önkormányzat részvételével. A miskolci rendezvényen a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a drogok elleni küzdelem alapkövetelményének nevezte a tudatosságot és a társadalmi összefogást.

Megduplázta a kormány a víziszárnyas-tartók madárinfluenza megelőzését segítő forrását. Így a korábbi 2 milliárd forintos keret 4 milliárdra nő − jelentette be Nagy István agrárminiszter.

December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. 561 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbelit a hozzá jelentkező tanulóknak.

A tervezett ütemben épül Magyarország tengeri kikötője Triesztben, a részleges működés 2028-ban indulhat el – közölte a helyszínen a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente elmondta, most a megépült partfalszakaszt erősítik meg cölöpökkel, amelyeket levernek majd a tengerfenékre. A cél az, hogy a partfalszakasz elbírja majd azt a hatalmas terhelést, amit a magyar exportáruknak a berakodása jelent.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt félmillió euróra bírságolta a Wizz Airt az olasz gazdasági versenyhivatal. Az indoklás szerint a diszkont légitársaság promóciós kampányai korlátlan előfizetésként mutatták be az All You Can Fly nevű szolgáltatást, azonban nem adtak megfelelő és naprakész tájékoztatást a használatára vonatkozó korlátozásokról.

Magyarország az ukrán helyett a libanoni hadsereg megerősítésére irányítja át az Európai Békekeretből rá eső mintegy 600 millió forintot, - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bejrútban. Szijjártó Péter kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását.

Odessza megyében egy városi piacra is dróncsapást mértek az orosz erők az újabb Ukrajna elleni támadásokban. Két ember életét vesztette. Az ukrán elnök nem sokkal korábban arról számolt be, hogy éjjel mintegy 430 drónt és 18 rakétát indított Ukrajna ellen Oroszország, a támadás fő iránya Kijev volt.

Stockholmban több ember meghalt, amikor buszmegállóban várakozók közé hajtott egy busz. A svéd rendőrség közleménye szerint egyelőre nem ismert, hogy mi okozhatta a balesetet.

Az Egyesült Államok 15 százalékra csökkenti a svájci termékek importvámját a jelenlegi 39 százalékról. Ez azonos mérték lesz az Európai Unióból érkező árukkal díjtételével.

Sikeresen visszatért a Földre a Sencsou-20 kínai űrmisszió legénysége. Korábban űrszeméttel ütközés miatt elhalasztották a hazatérést.

Idén várhatóan rekordmagasságot ér el a fosszilis tüzelőanyagokból származó globális széndioxid-kibocsátás - hívta fel a figyelmet az ENSZ 30. klímakonferenciáján bemutatott jelentés. Ennek oka, hogy a globális energiaigény növekedése továbbra is meghaladja a megújuló energiaforrások kapacitását.

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
