2025. november 14. péntek
Fiatal párnak mutat be egy eladó lakást egy ingatlanügynök.
Erste: jelentős lökést adott az Otthon Start a jelzáloghitelezésnek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Többségben van a fiatal, 35 év alatti korosztály az Otthon Start Program keretében hitelt felvevők között – mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

A magyarországi Ersténél a teljes lakossági hitelállomány 13 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány pedig valamivel több mint 40 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 30 százalékkal haladta meg a tavalyi első kilenc hónap teljesítményét – mondta az InfoRádióban Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az év első felében tapasztalható élénkülés tovább nőtt a harmadik negyedévben. Az új jelzáloghitelek folyósításában a tavalyi évhez képest „egyharmaddal teljesítettek jobban”, a személyi kölcsönök tekintetében 60 százalékos volt a növekedés. Ezen felül együttesen a babaváró és a munkáshitel konstrukciók folyósítása is jelentősen emelkedett. Harmati László hozzátette, az elmúlt évben még csak a babaváró kölcsön volt, így annak a tavalyi folyósítási volumenéhez lehet mérni az idei adatokat.

Így a kettőt összehasonlítva majdnem 60 százalékkal emelkedett a volumen

– mondta el a vezérigazgató-helyettes.

Az év első háromnegyedének trendjébe folyósítási oldalról az új Otthon Start még nem számított bele, ugyanakkor októberben már „egy nagyon erős szerződéses és folyósítási” volumen volt megfigyelhető. Az Erste októberi folyósításának több mint 75 százalékát már az Otthon Start hitel adta, az átlagos hitelösszeg pedig jelentősen, majdnem 36 millió forintra nőtt meg, mondta el Harmati László.

Kiemelte továbbá, hogy rendkívül erős felfutás történik, úgy számoltak, hogy ebben az évben 350 milliárd forint körüli folyósítás tud megtörténni az Otthon Start Program keretében, ez nettó növekményben 200-250 milliárdot fog hozzáadni az idei év teljes folyósításához, hiszen a korábbi piaci formáknak egy részét kiváltja. Ehhez az október már hozzájárult, majdnem két és félszer nagyobb szerződéses volument láttak, ez a trend jó eséllyel a szektor egészére igaz lehet.

Nőtt átlagosan a hitelek nagysága

– magyarázta a vezérigazgató-helyettes.

Egyértelműen az Otthon Start a legnépszerűbb hiteltermék most a piacon. Korlátként merül fel viszont az, hogy az Otthon Start potenciális ügyfelei egyre nehezebben találják meg azt az ingatlant, amely megfelel a program feltételeinek. Az első nagy hullám megérkezett, októberben ez az élénkülés már látható volt, és még ha változó dinamikával is, de ki fog tartani, ismertette a helyzetet Harmati László.

Hozzáfűzte, hogy a hitelt felvevők körében többségben van a fiatal korosztály, az adósok 60 százaléka 35 év alatti. Az adósok 50 százaléka egyedül veszi fel a hitelt, 50 százalékuk pedig társadóssal együtt. Az ügyfelek 12 százaléka szüleit vonja be. A szeptemberi-októberi szerződők körében rendkívül magas, 68 százalék a felsőfokú végzettségűek aránya.

A felsőfokú végzettségűek láthatóan gyorsabban tudtak erre reagálni, és hamarabb találták meg az ingatlant, vagy oldották meg a hitelezhetőségi feltételeket

– kommentálta a vezérigazgató-helyettes.

Hozzátette, a hiteladósok 80 százalékának jövedelme 500 ezer forint felett van, tehát „láthatóan egy nagyobb jövedelmű szegmensből érkeztek az ügyfelek”. Az adósok egynegyede használta ki azt, hogy ezt a hitelt 10 százalékos önerővel is fel lehet venni. Az Otthon Start hitelt felvevőknek egyébként 28 százaléka kombinálja ezt a hitelterméket valamilyen más hitellel, akár olyan támogatott formával, mint a babaváró, vagy a CSOK plusz, de „vannak olyanok, akik piaci hitelt is igénybe vennének”.

Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek
Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek
A kormány nem tervezi, hogy lazít az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorlátján, ezzel biztosítja a megfizethető ingatlanokhoz való hozzáférést - közölte Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára pénteken. Balogh László arról beszélt, hogy a használt ingatlanok egy részét annyiért lehet majd megvenni, amennyibe egy új építésű ingatlan is kerül.
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás
Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

