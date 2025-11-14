ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Trieszt, 2025. november 14.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen a trieszti kikötõberuházás helyszíne 2025. november 14-én. A tervezett ütemben épül Magyarország tengeri kikötõje Triesztben, ezáltal minden adott ahhoz, hogy a létesítmény elõbb részleges, majd utána teljes kapacitással megkezdhesse a mûködését néhány éven belül - jelentette be Magyar Levente, a tárca parlamenti államtitkára a helyszínen.
Nyitókép: MTI/KKM

Magyar Levente: a tervezett ütemben épül Magyarország tengeri kikötője Triesztben

Infostart / MTI

A létesítmény néhány éven belül előbb részleges, majd teljes kapacitással megkezdheti a működését - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a helyszínen.

Magyar Levente arról számolt be, hogy legutóbb tavasszal tekintették meg a munkálatokat, amikor elkezdték a partfal építését, és azóta látszik, hogy mennyit haladt előre a folyamat. "Most már egy olyan talajon állunk, ami azóta került feltöltésre, hogy legutóbb itt jártunk. Ez azt jelenti, hogy egy több száz méteres partfalszakaszt feltöltenek, gyakorlatilag elhódítanak a tengertől, és ezt a partfalszakaszt erősítik meg hatalmas cölöpökkel, amiket levernek majd a tengerfenékre" - tájékoztatott.

"Ez fogja tartani a partfalat, amit 35 méteres horgonyokkal kell oldalról megtartani annak az érdekében, hogy a partfalszakasz elbírja majd azt a hatalmas terhelést, amit a magyar exportáruknak a berakodása fog itt jelenteni" - folytatta. "Ez azt jelenti, hogy négyzetméterenként hattonnás súlyt kell elbírnia ezen hosszú partfalszakasznak. Ennek a strukturális munkái zajlanak most, és fognak befejeződni jövő év augusztus-szeptemberének magasságában" - tette hozzá.

Magyar Levente aláhúzta, hogy ezzel párhuzamosan a magyar kormány a következő hónapok folyamán megkezdi a tervezését azon belső területnek, amely a partfalszakaszon belül található, s ahol az árukat fogják kezelni, rakodni, tárolni.

"Körülbelül 2028-ra érünk el oda, hogy részlegesen megkezdhesse a kikötő a működését, de addig még rengeteg munka van hátra, viszont mindenki láthatja, hogy komolyan gondoljuk ezt az egész projektet, hiszen gőzerővel zajlanak a munkálatok, több tucat munkás végzi a partfalépítést, a mederkotrást azon a hajón, ami mögöttem van" - emelte ki.

"Így minden adott ahhoz, hogy a tervezett ütemben Magyarország tengeri kikötője először részleges, utána teljes kapacitással megkezdhesse a működését néhány éven belül" - összegzett.

