Stockholm központjában autóbusz hajtott bele egy buszmegállóba, több ember halálát és sérülését okozva
Nyitókép: X / The Informant

Újabb részletek a Stockholmi tragédiáról - videó

Infostart / MTI

Több ember életét vesztette, illetve megsérült Stockholm központjában pénteken, amikor egy emeletes autóbusz behajtott egy buszmegállóba - közölte a svéd rendőrség.

"Megrendítő hírként értesültem arról, hogy többen meghaltak és megsérültek egy buszmegállóban. (…) Emberek, akik talán épp hazafelé tartottak családjukhoz, barátaikhoz vagy egy nyugodt esti pihenésre" - írta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az X-en. "Jelenleg öt sérültről tudunk, közülük kettő súlyos állapotban van, és kórházba szállították őket" - mondta Michelle Marcher, a stockholmi régió szóvivője.

A hatóságok szerint több embert elütött a jármű, de egyelőre nem közöltek részleteket az áldozatokról. A svéd médiafelületeken megjelent első képsorokon az volt látható, hogy több mentőautó érkezett a baleset helyszínére.

A busz a svéd főváros Östermalm kerületében, a Valhallavägen utcában rohant a buszváróba a délutáni csúcsforgalom idején. Ez a város északi részén található, a Királyi Műszaki Intézet közelében. A rendőrség azt közölte, hogy egyelőre gondatlanságból elkövetett emberölésként kezeli a balesetet, de a vizsgálat még folyamatban van.

A svéd TT hírügynökség szerint a rendőrség megerősítette, hogy a buszsofőrt őrizetbe vették, és kihallgatják, hogy kiderítsék, mi történt. A busz eleje súlyosan megrongálódott.

A mentőszolgálatok közölték, hogy a jármű - egy menetrend szerinti városi busz - nem volt szolgálatban, és nem tartózkodtak rajta utasok - írta a TT.

