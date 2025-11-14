Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor.

Mentesség: egy év vagy „amíg”?

Rögtön a közepébe vágott a vele készült interjúban: „aki felül, annak a szava számít, az elnök van felül” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy egy évre szól-e az orosz energiaszankciók alóli mentesség, amint Marco Rubio amerikai alelnök csütörtökön bejelentette, vagy addig, amíg Donald Trump és Orbán Viktor is hivatalban van, „a bürokraták meg azt írnak, amit akarnak”. Hozzátette, ezzel a kormánnyal így mindenki jól jár, az is, aki nem rájuk szavaz.

E mentén elmondta, Donald Trump egy keresztény ember, aki értelmetlennek tartja és utálja is a háborút, és ha tehet jót, szívesen tesz, ráadásul Orbán Viktor szerint sikerült neki az amerikai elnök értésére adni, hogy a magyarok által vásárolt orosz energia csak elenyésző módon járul hozzá az ukrajnai háború finanszírozásához, míg a „háttérben seftelő nyugat” sokkal inkább.

A megállapodások részleteiről az arányokat érzékeltetve azt mondta, 2 milliárd köbméter cseppfolyós gázt vesz Magyarország az Egyesült Államoktól, az összes igénylésünk 45 milliárd köbméter; szerinte márpedig nem csupán az ár, a biztonság is számít, ezt szavatolják az államközi vezetékek. „A Mol is az oroszoktól veszi az olaj többségét, de rendelkezünk más kapcsolatokkal” – tette hozzá.

A védőpajzsról

Az amerikai védőpajzsot érő ellenzéki kritikákat szamárságnak tekinti azoktól, akik ráadásul IMF-hitelt vettek fel 2010 előtt, talán „régi bűnnek hosszú az árnyéka” – vélekedett.

Hozzátette, a pajzs egy olyan eszköz, amellyel azonos szemléletű országok tudják egymást segíteni, ha például támadás éri a fizetőeszközét.

Szerinte Magyarország aligha fogja ennek keretében segíteni az Egyesült Államokat, de fordítva ez előfordulhat a méret okán.

Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok lelki állapota is jobb most, mint Magyarországé, de Magyarország is tudja, hogy „az a jó, ha béke van, nekünk is az kellene, hogy béke legyen a szomszédunkban”.

Az LMBTQ-t „gyanús együttélési formának” nevezte, amelyet Amerikában is most már ugyanúgy el próbálnak zárni a családoktól és a gyerekektől, mint idehaza.

Békecsúcs szerveződik – „nem jogi eszközök” Brüsszellel szemben

Közölte, zajlik egy nagy budapesti békecsúcs előkészítése.

Az egyetlen miniszterelnöknek tartja magát Európában, aki időnként tud beszélni az orosz elnökkel, ami mutatja azt a képességet, hogy esélyt lehet teremteni a békére: személy szerint beletett több mint tíz évet abba, hogy az orosz kapcsolatok a terhelt történelmi múlt ellenére is megfelelőek legyenek.

Emiatt vétózta meg minden alkalommal az oroszok elleni szankciókat is többnyire 26 országvezetővel szemben, de most az EU „azt a játékot játssza, hogy kereskedelmi megállapodásnak álcázza a szankciókat”, ami megsértése az európai jognak.

„Természetesen perelünk, több fronton harcolunk a magyar rezsiért. De keresek más, nem jogi eszközöket is, ezeket most nem tárnám fel” – ecsetelte a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, „a békét kéne érdekként szem előtt tartani, ehelyett lépésről lépésre tolják be Európát a háborúba, a háború kiterjedésének kockázata Brüsszel miatt napi közelségű, ez az alaphelyzet”.

„Rosszul vannak feltéve a sakkbábuk a táblára, újra kell kezdeni a játékot. Újra és el akarnak égetni 10 milliárdokat euróban, a gyerekeink és az unokáink is nyögni fogják az elrontott háborús politika következményeit” – folytatta.

A legkisebb testrész, a legnagyobb baj

Sokak szerint túl nagy kiadás most egy nagyobb nyugdíjemelés a költségvetésnek, de Orbán Viktor szerint bár lehet megfontolni való a kritikusok szavaiban, de azt tisztán kell látni, hogy a kormány intézkedéseit a Tisza Párt és a DK nem támogatja, a brüsszeli véleményt osztja úgy, hogy „el akarja rejteni a valódi szándékait”.

„Az ember a legnagyobb kárt a legkisebb testrészével okozza, ez a nyelv”, tette hozzá.

Szerinte a brüsszeli alárendelődés politikája a DK-é és a Tiszáé, de ő alternatívát kínál.

Szólt még a nevelőszülői díj kétszeresére emeléséről: „vannak olyan nehéz helyzetek, amikor a gyerek kikerül a védőhálóból, ilyenkor az ember ösztönrendszerében az van, hogy nem lehet magukra hagyni a gyerekeket, mi mégiscsak egy rendes, magyar világ vagyunk”, ilyen nehéz helyzetekben be kell lépnie az államnak, hogy ne legyenek csavargók a gyerekek, és ne csapjon le rájuk a maffia.

„Az a jó, ha minél több gyereknek találunk családot, a nevelőszülők csodálatos munkát végeznek, megbecsülést kell adnunk nekik. Maradnak persze még mindig gyerekek, akikért nem jelentkeznek, de abban bízunk, hogy ha ennyire emeljük a díjat, még több gyerek kaphat esélyt, hogy családban nőjön fel" – fejtegette.

A rendszerben maradó gyerekek ügyében bízik az egyházakban és az állami intézményekben is. Szerinte nagyszerű és jó döntéseket hoztak.