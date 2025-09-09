Új alaperőmű épül Magyarországon - a nap hírei

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell energiaipari konszernnel - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Milánóban. Szijjártó Péter közölte: a szerződés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően. A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás erősíti az energiaellátás biztonságát, mivel ez egy új forrás, egy új szerződés és egy új útvonal is.

Másfél évtized után épül új alaperőmű Magyarországon, Visontán letették a korszerű gázerőmű alapkövét – közölte az Energiaügyi Minisztérium. Lantos Csaba miniszter hangsúlyozta, hogy a zöldenergia termelésében és tárolásában elért sikerek mellett szükség van a kiszámítható és rugalmas új alaperőművekre is. A két helyszínen összesen három blokkal több mint 1500 megawatt teljesítményű gázerőmű Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban.

A kormány 16,2 milliárd euró, vagyis több mint 6300 milliárd forintra számít az unió védelmi hitelprogramjából - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből. Ez a teljes hitelkeret több mint tíz százalékát jelenti, és Lengyelország és Franciaország után a harmadik legnagyobb összeg lenne. A tagállamoknak november 30-ig kell benyújtani a Védelmi Ipari Beruházási Tervet, amelyben részletesen mutatják, hogy a pénzt milyen beszerzésekre és fejlesztésekre kívánják felhasználni. A hitelkeret elosztását az Európai Tanács hagyja jóvá. A Portfólió azt írja, hogy a SAFE-program hitelei várhatóan körülbelül 200 bázisponttal kedvezőbb kamatszinten érhetők el a piaci forrásokhoz képest.

Augusztusban 4,3 százalékos éves infláció volt Magyarországon, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak – közölte a KSH. Az élelmiszerek ára stagnált, míg a dohány- és szeszes italoké 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohánytermékeké 8,5 százalékkal. Meglepetést okozott a tartós fogyasztási cikkek 2,4 százalékos drágulása, különösen az ékszerek 22,2 százalékos áremelkedése. Az üzemanyagárak 4,3 százalékos csökkenése fékezte az inflációt.

A Fővárosi Törvényszék álláspontja szerint nem felel meg az alaptörvénynek a szolidaritási hozzájárulás beszedésének. A főpolgármester közösségi oldalán úgy reagált: ismét bizonyítékot kaptak a bíróságtól arra, hogy Budapest kormányzati kivéreztetése nemcsak káros és igazságtalan, hanem még az alaptörvénnyel is ellentétes. Karácsony Gergely ugyanakkor közölte: Budapestnek nincs ideje kivárni, hogy jogi úton rendezzék a helyzetet, ezért tárgyalóasztalhoz várják a kormányt, hogy a főváros visszakapja a pénzét.

Átmenetileg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A szükségintézkedés 3 általános iskolát, 5 óvodát és 2 bölcsődét érint. A Hajdú-Bihar vármegyei városban a múlt héten szűnt meg a közétkeztetés, miután nem volt szabályosan lefolytatott közbeszerzés, azóta csak vajas kenyeret kaptak a gyerekek.

Megújította Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját a kormány. A dokumentum a 2025 és 2030 közötti időszakra határoz meg célokat a technológiai átalakulásra. A stratégia 3 fő területe a társadalmi alkalmazásokra, technológiai fejlesztésekre és üzleti versenyképességre koncentrál.

Mesterséges intelligencia alkalmazásával akarja növelni hatékonyságát a Volkswagen. A konszern 2030-ig akár egymilliárd eurót is kész technológiai fejlesztésekre, ipari alkalmazásokra és informatikai rendszerekre fordítani. Hauke Stars informatikai igazgató a müncheni autóipari kiállításon arról beszélt, hogy a beruházásokkal 2035-ig a konszern akár négymilliárd eurós hatékonyságnövelést és költségmegtakarítást is el tud majd érni.

Összesen 100 járatot töröl a szerdai sztrájk miatt a KLM. Az Air France KLM légitársaság-csoport holland leánycégénél a földi személyzet tart kétórás munkabeszüntetést. A törölt járatok 27 ezer utast érintenek.

Franciaországban az eddigi védelmi minisztert nevezte ki miniszterelnöknek az elnök. Sébastien Lecornu feladata lesz, hogy megpróbálja keresztülvinni a hiánycsökkentő költségvetést a megosztott parlamenten - írja a Bloomberg.

Elrendelte Gázaváros teljes kiürítését az izraeli hadsereg, mivel hamarosan kiterjedt szárazföldi hadműveletet indít a Hamász ellen. A lakosságot a déli humanitárius zónába irányították. Az elmúlt napokban a hadsereg több magas épületet lebombázott, mivel úgy vélte, hogy ezekben a Hamász megfigyelőállásokat alakított ki. Közben az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy Katar fővárosában hajtott végre légicsapást a Hamász több vezetője ellen.

Lengyelország lezárja a fehérorosz határt a napokban kezdődő, Zapad 25 elnevezésű fehérorosz-orosz hadgyakorlat miatt. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba - jelentette be a lengyel kormányfő. Donald Tusk a döntést azzal indokolta, hogy a hadgyakorlat helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és annak része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.

Nepálban a tüntetők felgyújtották a parlamentet és a kormány több épületét, és politikusokat támadtak meg. A minisztereket katonai helikopterek menekítettek biztonságba, és a főváros repülőterét lezárták a tüzek okozta sűrű füst miatt. A Reuters jelentése szerint a tüntetők a kormányfő magánrezidenciáját is feldúlták és felgyújtották. A zavargások halálos áldozatainak száma 25-re emelkedett.