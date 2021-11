Újabb szigorítások - a nap hírei

Ausztriában és Szlovéniában újabb szigorítások lépnek életbe hétfőn a romló koronavírus-helyzet miatt. Horvátország november 15-től rendelte el a további korlátozásokat. Ausztriában csak beoltott vagy gyógyult személyek mehetnek étterembe vagy a 25 fősnél nagyobb rendezvényekre. A munkahelyeken továbbra is elegendő lesz a negatív koronavírusteszt. Szlovéniában tilos lesz nyilvános összejövetelt tartani, be kell zárni az éjszakai szórakozóhelyeknek, és szigorítanak az európai digitális Covid-igazolványok alkalmazásán is. Horvátországban november 15-től kiterjesztik a Covid-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra.

Világszerte már több mint 249 és fél millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban. Egy nap alatt csaknem 500 ezer új esetet regisztráltak. A halálos áldozatok száma meghaladja az 5 millió 44 ezret. A növekedést a gyorsabban fertőző delta variáns terjedése okozza, illetve az, hogy még mindig nem elég magas a beoltottak aránya. A legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van. A vírus 192 országban és régióban van jelen.

Olaszországban a belföldi utazást javasolja a téli szünetre, karácsonykor az egészségügyi miniszter. Roberto Speranza egészségügyi miniszter egy lapinterjúban beszélt erről, miközben az északi régiókban szigorú óvintézkedésekkel készülnek a karácsonyi vásárok megnyitására. A tárcavezető úgy fogalmazott: ha a kórházak bírják a terhelést, nem lesz szigorítás, és a karácsony olyan lehet, mint a pandémia előtt volt.

Eltilthatják januártól Belgiumban az oltást elutasító egészségügyi alkalmazottakat hivatásuk gyakorlásától. Az országban több mint egy hete hétezer felett van a napi fertőzésszám. A tervezet szerint januártól az oltást továbbra is elutasító egészségügyi dolgozó először figyelmeztetést kap, ha azonban ezután is megtagadja, hogy beoltsák, az engedélyének visszavonásával járhat. Az illetékes kormánybiztos szerint a koronavírus elleni oltás kötelezővé tétele az teljes lakosság számára nem szerepel a tervek között.

Nagy-Britanniában meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott harmadik dózisok száma. Ez azt jelenti, hogy a 12 évesnél idősebb brit lakosság 17,5 százalékát már háromszor is beoltották. Az eddig beadott első, második és harmadik oltási adagok együttes száma 106 millió felett jár. A brit kormány célja, hogy az ország az idei karácsonyt már korlátozások nélkül ünnepelhesse.

Hétfőtől nem lehet látogatókat fogadni a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben a járványügyi helyzet miatt. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a BVOP operatív törzsének javaslatára hozta meg a döntést. Minden fogvatartott számára elérhetővé tették a Skype-alapú élő, online telefonálási lehetőséget, és megnövelték a hagyományos telefonbeszélgetések időtartamát is.

Jövő év elejére várható az összvonalas, időalapú mobiljegy bevezetése, a várható jegytípusokról még nincs döntés – mondta a Telexnek a BKK. Az időalapú jegyről még október közepén a Facebook-oldalán indított közönségszavazást a közlekedési társaság. A többség, a válaszadók fele az egyórás jegyet támogatta. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a bevezetéshez a közlekedésszervező társaságnak már leginkább csak adminisztratív jellegű lépésekre van szüksége.

Támogatja az Európai Néppárt EP frakciójának vezetője, hogy uniós források segítsék az illegális migráció feltartóztatását szolgáló lengyelországi határkerítés megépítését. Manfred Weber a Welt am Sonntag-nak nyilatkozott erről. A határkerítés kiépítésének támogatását sürgeti a CSU és a testvérpárt CDU közös német szövetségi parlamenti képviselőcsoportjának migrációs ügyekért felelős vezetője, Thorsten Frei is. A német lap összeállítása alapján a fehérorosz rezsim igyekszik tovább növelni az unióba irányuló illegális migrációt. Az első számú célpont Németország.

Adócsökkentést szorgalmaz az energiaárak németországi emelkedése miatt a bajor tartományi miniszterelnök. Markus Söder javaslata szerint átmenetileg 7 százalékra kellene csökkenteni az üzemanyagok általános forgalmi adóját. A Keresztényszociális Unió elnöke emellett úgy vélte: a villamos energia árának emelkedése miatt ki kell vezetni a megújuló források kiaknázásának ösztönzését szolgáló járulékot. Hozzátette, hogy a hátrányos helyzetű lakossági fogyasztóknak külön támogatást kell biztosítani a fűtési költségekhez.

Az Európai Unió és a NATO is elítélte az iraki miniszterelnök bagdadi rezidenciája elleni támadást. A merényletet robbanóanyaggal megrakott drónokkal követték el ismeretlenek. A bagdadi támadásban három drónt használtak, ebből kettőt a biztonsági erők megsemmisítettek, míg a harmadik drón eltalálta a rezidenciát. Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő nem sérült meg.

Vizsgálatot indított a texasi rendőrség a pénteki Astroworld zenei fesztiválon történt halálesetek miatt. A tömegben nyolc embert tapostak halálra Houstonban, amikor pánik tört ki A rendőrség vizsgálja azokat a jelentéseket is, amelyek szerint valaki a közönségből kábítószert adott be az embereknek. Akkor tört ki pánik, amikor a tömeg a színpad eleje felé kezdett nyomulni a rapper Travis Scott fellépése alatt.