Close up of mid-section of young Asian woman relaxing in cafe, shopping online using laptop and making mobile payment with credit card on hand. Lifestyle and technology. Comfortable and fast online shopping experience
Megdöbbentően sok a veszélyes a harmadik országbeli áruk közt

Infostart / MTI

A harmadik országokból érkező, online rendelt termékek 60 százaléka veszélyesnek bizonyult. Elképesztő módon bővül ez az online vásárlási szegmens. Vannak olyan termékkategóriák, ahol az árucikkek akár 80 százaléka is megbukik a vizsgálatokon.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) harmadik országokból érkező, online platformokon rendelt termékeket ellenőrzött december 5-én, célzott vizsgálat keretében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az akciónapon 500 csomagot ellenőriztek a hatóságok munkatársai, amelyek 60 százaléka bizonyult veszélyesnek – elsősorban a játékok, a plüssök, a textiltermékek és az akkumulátortöltők bizonyultak nem biztonságosnak vagy nem megfelelőnek – jelentette be közös közleményében a NAV és az NKFH.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának bevonásával lefolytatott akció a harmadik országokból érkező, online platformokon rendelt termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére terjedt ki. A hatóságok munkatársai játékokat, műszaki árucikkeket, kozmetikai termékeket és karácsonyi kiegészítőket vizsgáltak.

A hatósági fellépéssel nemcsak a magyar és uniós fogyasztókat, hanem a jogkövető magyar vállalkozásokat és így a piac tisztaságát is védik.

A harmadik országbeli online platformok 2024-ben már 493 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak az egyablakos adózási rendszer adatai alapján.

Csak tavaly 80 százalékkal, az idei első fél évben pedig további 28 százalékkal bővült a nemzetközi hátterű e-kereskedők forgalma, miközben a magyarországi telephelyű webáruházak átlagosan 10 százalékos növekedést értek el. Rámutattak, hogy már minden tizedik forintot online költenek el a vásárlók, és ebben a műszaki cikkek részaránya 50 százalékos, míg a ruházat mintegy 20 százalékos súllyal szerepel.

A vámadatok szerint idén 40 százalékkal több csomag érkezik, mint tavaly. A NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt 2024-ben, idén a csomagok száma meghaladhatja a 190 milliót.

A közleményben idézték Német-Weingartner Lillát, az NKFH elnökét, aki elmondta:

vannak olyan termékkategóriák, ahol az árucikkek akár 80 százaléka is megbukik a vizsgálatokon,

például az akkumulátortöltők és egyes műszaki cikkek, ami egyértelművé teszi: a célzott akciók nem egyszeri beavatkozások, hanem a mindennapi hatósági munka szükséges részét jelentik. Magyarország az egyik legfontosabb kapu az Európai Unió irányába, így felelősségünk nemcsak a magyar, hanem az uniós fogyasztók biztonságának erősítése is – tette hozzá.

Bakai Kristóf Péter, a NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese kiemelte: a NAV feladata, hogy a küldemények közül kiszűrje mindazt, ami kockázatot jelenthet, hogy a hamis és veszélyes termékek ne juthassanak be az unió piacára. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja át, ez választja ki azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek. Megjegyezte, hogy az importőrök és a címzettek nemcsak az áruátengedés előtt, hanem azt követően is számíthatnak a NAV vizsgálataira.

Kezdőlap    Belföld    Megdöbbentően sok a veszélyes a harmadik országbeli áruk közt

