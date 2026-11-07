Veszélyes, de ámulatba ejtő produkció a Fővárosi Nagycirkuszban

A Gömbtánc középpontjában a gömbön végzett artistamutatványok állnak: a fellépők egyensúlyoznak, zsonglőrködnek, ugranak, sőt a levegőbe is emelkednek a különleges kellék segítségével. A produkció a talaj folyamatos mozgására és az ahhoz való alkalmazkodásra irányítja a figyelmet, miközben látványos vizuális élményt és szimbolikus üzenetet kínál – magyarázta az InfoRádióban Fekete Péter, megjegyezve: „a főpróbák gőzerővel zajlanak, hiszen szombaton bemutató lesz”.

A fellépőket illetően elmondta, hogy a nemzetközi szereplőgárdában kínai, angol és orosz artisták is helyet kaptak, a cirkusz vezetése ugyanakkor a magyar fellépőknek, a tradicionális artista családoknak és a fiatal tehetségeknek is fontos bemutatkozási lehetőséget biztosított. Az Eötvös Család három generációja egy ötfős, gömbön járó zsonglőrprodukcióval lép porondra, mellettük pedig a Baross Imre Artistaképző Intézet nemrég végzett növendéke, Ratkóczy Lilla karikapörgető mutatványát láthatja a közönség.

A főigazgató kiemelte az artistaképző intézmény eredményességét is: növendékei az elmúlt hetekben és hónapokban több rangos nemzetközi fesztiválról és versenyről értékes díjakkal tértek haza. A Gömbtánc így a fiatal magyar artisták tudásának bemutatására is lehetőséget ad – mondta.

A gömbön végzett mutatványok természetesen komoly veszélyeket rejtenek. Egy egyméteres átmérőjű gömbön ugyanis folyamatos mozgással kell fenntartani az egyensúlyt: az artista nem egyszerűen megáll rajta, hanem állandó lépegetéssel, tánccal és mozgással tartja a helyén a gördülő kelléket – mutatott rá Fekete Péter.

Az előadás egyik különösen látványos produkcióját az Angliából érkező Archer Ksenia mutatja be. Az artista högy öt méter magasságban, egy mindössze két centiméter átmérőjű kifeszített drótkötélen halad végig egy nagyméretű, diszkógömbhöz hasonló üveggömbön állva. A mutatvány során a keskeny kötélen kell megőriznie az egyensúlyát, miközben a gömbön halad előre.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.