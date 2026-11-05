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BERLIN, GERMANY - APRIL 27: (EXCLUSIVE COVERAGE) Jean-Claude Van Damme visits Bellucci Restaurant on April 27, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Tristar Media/Getty Images)
Nyitókép: Tristar Media/Getty Images

A jakuza ellen indul harcba Jean-Claude Van Damme a lányáért

Infostart / MTI

Jean-Claude Van Damme legendás akciósztár a Katana című, Japánban, a jakuza világában játszódó alkotással tér vissza a harcművészeti film műfajához – adta hírül a Deadline.com hollywoodi hírportál.

A 66 éves belga színész olyan sikeres filmeket jegyez a műfajban, mint az 1988-as Véres játék, az 1989-es Kickboxer - Vérbosszú Bangkokban és az 1991-es Dupla dinamit.

A Katana alkotója a francia író, producer és rendező Jeremy Zag, a Miraculous című sorozat és filmek készítője. A rendező, aki maga is régóta karatézik, az Elrabolva és a John Wick-filmekhez hasonlította a projektet, amit 2022 óta terveznek az akciósztárral közösen.

Van Damme egy visszavonult világbajnok harcművészt alakít majd, aki sötét múltat hagyott hátra, de újra harcolnia kell, amikor lányát elrabolja a jakuza.

A filmben olyan profi harcművészek is szerepelnek, mint a kevert harcművészetek (MMA) bajnoka, az örmény Melszik Bagdaszárjan és a francia Muay Thai- és kickbox-világbajnok, Cyril Benzaquen.

A forgatás áprilisban, májusban és júniusban zajlik majd Japánban, Franciaországban és Los Angelesben.

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