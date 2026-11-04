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(GERMANY OUT) Janosch *11.03.1931-(Eigentlich Horst Eckert)Kinderbuchautor, Illustrator, Schriftsteller, D- vor einem Plakat der Fernsehserie Janoschs Traumstunde- 1994 (Photo by Galuschka/ullstein bild via Getty Images)
Nyitókép: Galuschka/ullstein bild via Getty Images

Gyerekek millióinak kedvence volt, most elhunyt a legendás meseíró

Infostart / MTI

Életének 96. évében elhunyt Horst Eckert, a Janosch írói álnéven alkotó világhírű német meseíró és illusztrátor, számos, magyar fordításban is megjelent nagysikerű gyerekkönyv szerzője, Kistigris és Kismackó karaktereinek megalkotója - írta meg a dw.com német hírportál szerdán.

Janosch több mint 150 kötet szerzője volt, amelyeket több mint 30 nyelvre fordítottak le. Leghíresebb alkotása az Irány Panama!, amellyel Német Ifjúsági Irodalmi Díjat nyert 1979-ben. Ez a könyv olyan jövedelmező volt az alkotó számára, hogy a bevételekből 1980-ban Tenerife szigetére költözött feleségével.

Magyarul az Irány Panama! mellett számos további könyve is megjelent, köztük a Kincsvadászat, a Kismackó Mentőszolgálat, a Szevasz, Kismalac!, a Halló, itt Kistigris! és a Szülinapi buli.

Horst Eckert 1931-ben született Hindenburgban (ma Zabrze, Lengyelország). 1960-ban adták ki első gyerekkönyvét, amelynek hőse Valek, a ló volt.

2013 és 2019 között a Die Zeit német hetilap hasábjain Mr. Wondrak álnéven publikált a világpolitika fejleményeiről. Cikkei 2021-ben könyvként is megjelentek.

Bár elsősorban gyerekkönyveiről híres, felnőtteknek szóló köteteket is írt, melyek saját gyermekkoráról szóltak. Erről nem voltak jó emlékei: apja alkoholista volt, szülei és nagyszülei is bántalmazták, a család szigorú katolikus hite miatt pedig azzal fenyegették, hogy Isten meg fogja büntetni. Később ő is alkoholproblémákkal küzdött, gyereket pedig sosem vállaltak feleségével.

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