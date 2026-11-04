Gyerekek millióinak kedvence volt, most elhunyt a legendás meseíró

Janosch több mint 150 kötet szerzője volt, amelyeket több mint 30 nyelvre fordítottak le. Leghíresebb alkotása az Irány Panama!, amellyel Német Ifjúsági Irodalmi Díjat nyert 1979-ben. Ez a könyv olyan jövedelmező volt az alkotó számára, hogy a bevételekből 1980-ban Tenerife szigetére költözött feleségével.

Magyarul az Irány Panama! mellett számos további könyve is megjelent, köztük a Kincsvadászat, a Kismackó Mentőszolgálat, a Szevasz, Kismalac!, a Halló, itt Kistigris! és a Szülinapi buli.

Horst Eckert 1931-ben született Hindenburgban (ma Zabrze, Lengyelország). 1960-ban adták ki első gyerekkönyvét, amelynek hőse Valek, a ló volt.

2013 és 2019 között a Die Zeit német hetilap hasábjain Mr. Wondrak álnéven publikált a világpolitika fejleményeiről. Cikkei 2021-ben könyvként is megjelentek.

Bár elsősorban gyerekkönyveiről híres, felnőtteknek szóló köteteket is írt, melyek saját gyermekkoráról szóltak. Erről nem voltak jó emlékei: apja alkoholista volt, szülei és nagyszülei is bántalmazták, a család szigorú katolikus hite miatt pedig azzal fenyegették, hogy Isten meg fogja büntetni. Később ő is alkoholproblémákkal küzdött, gyereket pedig sosem vállaltak feleségével.