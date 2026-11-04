99 évesen csendben távozott a zenei világ egyik legnagyobb óriása

Ügynöksége közlése szerint a karmestert otthonában, családja körében érte a halál. Blomstedt meghatározó szerepet játszott több európai és amerikai zenekar munkájában. A drezdai Staatskapelle, a lipcsei Gewandhaus zenekar és az NDR szimfonikus zenekar főkarmestere is volt.

Tíz éven át dolgozott a San Franciscó-i szimfonikusok vezető karmestereként. Vendégkarmesterként meghívták Bostonba, Chicagóba, Los Angelesbe és számos más városba is. Még idős korában is kereste az új interpretációk lehetőségét.

1998 és 2005 között a Gewandhaus karmestere és a lipcsei zenekar vezetője volt, Kurt Masur utódjaként. Ezt követően a koncertépület tiszteletbeli karmestere maradt.

„Herbert Blomstedt azon kevés karmesterek egyike, akik egész életük során fejlődtek. Mindig új szemszögből közelíti meg a műveket” – fogalmazott Bernward Gruner, a drezdai Staatskapelle csellistája 2017 júliusában, Blomstedt 90. születésnapja alkalmából elmondott beszédében.

Blomstedt 1927-ben született az Amerikai Egyesült Államokban svéd szülők gyermekeként. Apja lelkész, anyja zongorista volt, ő adta neki az első zeneórákat.

Eleinte mozdonyvezetőnek készült, majd az érettségi idején a matematika, a történelem, a földrajz és a nyelvek vonzották. Hetednapi adventistaként az apja nyomdokaiba lépve teológiát is tanulhatott volna, de végül a zenét választotta. Stockholmban hegedülni tanult, karmesterként egyik tanára Leonard Bernstein volt. 1954-ben a Stockholmi Filharmonikusokkal debütált karmesterként.