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17 April 2026, Saxony, Leipzig: 98-year-old Herbert Blomstedt conducts the Gewandhaus Orchestra. Born in 1927, the conductor would like to conduct his own birthday concert at the Gewandhaus in Leipzig in 2027 to mark his 100th birthday. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by Jan Woitas/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

99 évesen csendben távozott a zenei világ egyik legnagyobb óriása

Infostart / MTI

Életének 100. évében, a svédországi Göteborgban szerdán elhunyt Herbert Blomstedt világhírű karmester.

Ügynöksége közlése szerint a karmestert otthonában, családja körében érte a halál. Blomstedt meghatározó szerepet játszott több európai és amerikai zenekar munkájában. A drezdai Staatskapelle, a lipcsei Gewandhaus zenekar és az NDR szimfonikus zenekar főkarmestere is volt.

Tíz éven át dolgozott a San Franciscó-i szimfonikusok vezető karmestereként. Vendégkarmesterként meghívták Bostonba, Chicagóba, Los Angelesbe és számos más városba is. Még idős korában is kereste az új interpretációk lehetőségét.

1998 és 2005 között a Gewandhaus karmestere és a lipcsei zenekar vezetője volt, Kurt Masur utódjaként. Ezt követően a koncertépület tiszteletbeli karmestere maradt.

„Herbert Blomstedt azon kevés karmesterek egyike, akik egész életük során fejlődtek. Mindig új szemszögből közelíti meg a műveket” – fogalmazott Bernward Gruner, a drezdai Staatskapelle csellistája 2017 júliusában, Blomstedt 90. születésnapja alkalmából elmondott beszédében.

Blomstedt 1927-ben született az Amerikai Egyesült Államokban svéd szülők gyermekeként. Apja lelkész, anyja zongorista volt, ő adta neki az első zeneórákat.

Eleinte mozdonyvezetőnek készült, majd az érettségi idején a matematika, a történelem, a földrajz és a nyelvek vonzották. Hetednapi adventistaként az apja nyomdokaiba lépve teológiát is tanulhatott volna, de végül a zenét választotta. Stockholmban hegedülni tanult, karmesterként egyik tanára Leonard Bernstein volt. 1954-ben a Stockholmi Filharmonikusokkal debütált karmesterként.

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