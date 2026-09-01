Az SSD Parádé Nonprofit Kft. 2027 augusztusában több mint 20 év kihagyás után megszervezi Magyarország legnagyobb ingyenes zenei rendezvényét, a Budapest Parádét – írja a szervezők hivatalos bejelentése nyomán a 24.hu. Úgy tervezik, körülbelül 30 kamion fog felvonulni az Andrássy úton, melyekről magyar és külföldi előadók szolgáltatják majd a zenét a bulizó tömegnek.

A cég közlése szerint nincs osztalékfizetés, a támogatásokkal pedig minden esetben átláthatóan, „üvegzseb” jelleggel elszámolnak, és az elszámolásokat közzéteszik a honlapjukon. Ha pozitív eredmény keletkezik, a fennmaradó összeget a következő évi parádé megszervezésére fordítják.

A szervezők azt is hangsúlyozzák, hogy a rendezvény ingyenes lesz, ahogyan a jövőben is az marad. Ettől függetlenül a szervezési költségek jelentősek, hiszen a fellépők, a technikai háttér és a biztonság egyaránt komoly forrásokat igényelnek, ezért a szervező csapat minden adománynak örül.

A Budapest Parádét 2000 és 2006 között tartották, a berlini Loveparade mintájára, általában augusztus utolsó szombatján. Zenei stílusok tekintetében az elektronikus vonal dominált (techno, trance, house), ugyanakkor a rock, rap és a punk műfaj is képviseltette magát. A felvonulás emellett a kulturális sokszínűséget is igyekezett hangsúlyozni.