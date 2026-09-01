ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.61
usd:
316.21
bux:
148301.66
2026. szeptember 1. kedd Egon, Egyed
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest egyik leghíresebb és legnépszerűbb látványossága, a Hősök tere.
Nyitókép: Unsplash

Húsz év kihagyás után visszatér a Budapest Parádé az Andrássy útra

Infostart

Hazánk legnagyobb ingyenes zenei rendezvényét 2006 után először jövőre, 2027-ben rendezik meg, több mint két évtizednyi kihagyást követően.

Az SSD Parádé Nonprofit Kft. 2027 augusztusában több mint 20 év kihagyás után megszervezi Magyarország legnagyobb ingyenes zenei rendezvényét, a Budapest Parádét – írja a szervezők hivatalos bejelentése nyomán a 24.hu. Úgy tervezik, körülbelül 30 kamion fog felvonulni az Andrássy úton, melyekről magyar és külföldi előadók szolgáltatják majd a zenét a bulizó tömegnek.

A cég közlése szerint nincs osztalékfizetés, a támogatásokkal pedig minden esetben átláthatóan, „üvegzseb” jelleggel elszámolnak, és az elszámolásokat közzéteszik a honlapjukon. Ha pozitív eredmény keletkezik, a fennmaradó összeget a következő évi parádé megszervezésére fordítják.

A szervezők azt is hangsúlyozzák, hogy a rendezvény ingyenes lesz, ahogyan a jövőben is az marad. Ettől függetlenül a szervezési költségek jelentősek, hiszen a fellépők, a technikai háttér és a biztonság egyaránt komoly forrásokat igényelnek, ezért a szervező csapat minden adománynak örül.

A Budapest Parádét 2000 és 2006 között tartották, a berlini Loveparade mintájára, általában augusztus utolsó szombatján. Zenei stílusok tekintetében az elektronikus vonal dominált (techno, trance, house), ugyanakkor a rock, rap és a punk műfaj is képviseltette magát. A felvonulás emellett a kulturális sokszínűséget is igyekezett hangsúlyozni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Húsz év kihagyás után visszatér a Budapest Parádé az Andrássy útra

budapest

zenei fesztivál

felvonulás

visszatérés

rendezvény

budapest parádé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter pedagóguskar-elnök: reményeket fűzünk az iskolák nagyobb önállóságához
Indul a tanév

Horváth Péter pedagóguskar-elnök: reményeket fűzünk az iskolák nagyobb önállóságához
A győri gimnáziumigazgató Horváth Péter szerint az új rendszer sok eleméről ma még nem megmondható, hogy pozitív változást hoz-e, de például az iskolák anyagi önállóságát nem igazán támogatja, meg is mondta, hogy miért. Az InfoRádióban részletesen beszélt arról, mi lehet majd a tankerületek vagy a Klebelsberg Központ szerepe a jövőben.
 

Rusvai Miklós az Arénában: jön az iskolakezdéssel a koronavírus-járvány is

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.
 

Áfa, Alkotmánybíróság, iskolakezdés – nagy változásokkal kezdődik a szeptember

Vagyonvisszaszerzés: kiderült, mennyi pénzzel indít a munkáját ma kezdő hivatal

Megnevezték a NAV új vezetőit

Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben

Vészjelzést kapott Tarr Zoltán a kulturális élet képviselőitől

Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár a vidékfejlesztési tárcánál

Itt a Fidesz reakciója a költségvetés módosítására

VIDEÓ
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.01. kedd, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva ultimátumot kapott, új front nyitására készülnek az oroszok – Háborús híreink kedden

Moszkva ultimátumot kapott, új front nyitására készülnek az oroszok – Háborús híreink kedden

Műholdfelvételek tanúsága szerint Oroszország drónelhárító hálókkal borította be a Kalinyingrádi területen található, Voronyezs-DM típusú, horizonton túli radarrendszerét, ami a félelem növekedését mutatja - írta a Defence Express. Mindez arra utalhat, hogy Moszkva egy új front nyitására készül, ugyanis attól tarthatnak, hogy Ukrajna ezeket a fegyvereket is célba fogja venni. Az Egyesült Államokban találkozott egymással az amerikai és az orosz pénzügyminiszter, a megbeszélések során a washingtoni politikus egyértelmű üzenetet küldött kollégájának – írja a Reuters. Scott Bessent azt mondta, hogy addig nincs üzlet az Egyesült Államok és Oroszország között, ameddig tart a háború Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Thousands are still missing as Chinese state media report the official number of fatalities in Tibet at 16.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 31. 09:10
A jövő nagy sztárjait keresik – különleges verseny kezdődik Budapesten
2026. augusztus 29. 17:46
Horváth Péter: vadkeleti állapotokat idézett elő az AI – a ProArt igazgatója elmondta, miben látja a megoldást
×
×