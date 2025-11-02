ARÉNA - PODCASTOK
A magyar színház- és filmmûvészet kategóriában Prima Primissima Díjra jelölt Tóth Ildikó érdemes mûvész, Jászai Mari-díjas színmûvész Budapesten 2019. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula

Tóth Ildikó: a színpadi munka szellemileg és fizikailag is nagyon jól konzervál

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Az élet fontos alapkérdéseit feszegeti a Radnóti Színház új bemutatója. Tóth Ildikó, a Gyerekek című előadás egyik főszereplője nemcsak a darab üzenetéről, hanem a próbák fontosságáról is beszélt az InfoRádióban.

Megtartotta a 2025/26-os évadának első bemutatóját a Radnóti Színház. Lucy Kirkwood Gyerekek című színdarabját Fehér Balázs Benő rendezésében, Kováts Adél, László Zsolt és Tóth Ildikó főszereplésével tűzte műsorára a teátrum.

„Az ilyen darabokat szokták jutalomjáték címkékkel teleragasztani, de az tény, hogy három nagyszerű karakter van megírva a darabban, végtelen professzionalizmussal, elképesztő humorral, iróniával” – mondta Tóth Ildikó az InfoRádióban. A színésznő a Gyerekekkel kapcsolatban kiemelte, fontos munka volt a darabban rejlő lélektani realizmus kibontása, meg kellett fejteniük az egyes karaktere közötti kapcsolatokat, összefonódásokat, ellentéteket, és ezért igazán élvezetesnek találta a közös munkát. Mint felidézte, csaknem két hétig egy asztalnál ülve beszélgettek, és úgy érzi, ez különösen fontos volt a sikeres előadás megteremtéséhez.

A történetről annyit árult el, hogy három idősebb atomfizikus találkozik, akik fiatal korukban egy atomerőmű megépítésében vettek részt, majd négy évtized múltán a Tóth Ildikó formálta karakter ismét felkeresi az akkor már nyugdíjas párként élő két volt kollégáját, mert egy földrengés és szökőár miatt megsérül a nukleáris létesítmény. Ez adja a konfliktushelyzetet, amelyet a szereplők megpróbálnak kibogozni, de közben alapvető emberi kérdésekre keresik a válaszokat. A színésznő szerint a legfontosabb talán a halálhoz való viszony, amely generációnként eltérő, de előbb-utóbb mindenkit elkezd foglalkoztatni, de kiemelte, az öregedés problémáját is, hogy miként lehet azét tenni, hogy egészséges, teljes szépkort élhessen valaki.

„Én is lassan hatvan leszek, bennem van, hogy szeretném, hogy mozogni tudjak, ne legyek kiszolgáltatott a környezetemnek” – mondta Tóth Ildikó, de hozzátette, több ilyen alapkérdés van, amit felpiszkál a darab, és amin lehet gondolkodni.

A színművésznő arról is beszélt, hogy a színpadi munka szellemileg és fizikailag is nagyon jól konzervál, mert „olyan fizikai és szellemi megterhelést jelent színpadon lenni, amihez nagyon strammnak kell lenni”. Mint elmondta, a darab csak egy óra negyven perc, de mindhárman végig a színpadon vannak, és a eléggé el is fáradnak. „Azért húszévesen nem volt így…” – tette hozzá.

„Ha az ember azt érzi, hogy eljut egyfajta pontos, hiteles, igaz ábrázoláshoz vagy helyzetmegéléshez, egy történet elmeséléséhez, és azt aznap este magas színvonalon tudja megvalósítani, akkor ha fáradtság is van, az egy jóleső fáradtság” – mondta Tóth Ildikó, és kiemelte a két játszótárson, Kováts Adélon és László Zsolton kívül a rendező Fehér Balázs Benőt is, aki egy másik generációhoz tartozik, még negyvenéves sincs, de szerinte rendkívül érzékeny, pontos, okos, mindenre kiterjedő figyelemmel vezette végig a próbát.

„Nagyon jó próbaidőszak volt, és én mindig is hittem, hogy egy próbafolyamat jó energiái belekerülnek, ott vannak az előadásban, és ez egyszerűen leáramlik még a nézőtérre is” – mondta Tóth Ildikó.

