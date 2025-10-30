ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.78
usd:
334.31
bux:
0
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Földöntúli lények, szellemek, boszorkányok és zombik lepik el október 31-én este a Szegedi VadasparkotForrás: Szegedi Vadaspark/zooszeged.hu
Nyitókép: Szegedi Vadaspark/zooszeged.hu

Ijesztő rémségek lepik el a Szegedi Vadasparkot

Infostart

Látványetetésekkel, egy bűntényt felderítő nyomozással, „ijesztő rémségekkel” várják a gyerekeket és felnőtteket pénteken a Szegedi Vadasparkban, melyet ezen az estén földöntúli lények, szellemek, boszorkányok és zombik lepnek el – közölte az intézmény a honlapján.

A halloween hosszú évek óta a Szegedi Vadaspark egyik legnépszerűbb programja, amely bár mai formájában az angolszász országokból származik, egy olyan nép hagyományára épül, amely hajdan élt Magyarország területén is.

Az éjszakai programok azért is különlegesek a Szegedi Vadasparkban, mert az intézmény 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az itt lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek.

Napnyugtától egészen késő estig látványetetéseket tartanak. Az oroszlánokat antivegetáriánius tállal lepik meg, az elefántok fitneszmenüt kapnak, a barnamedvéknek pedig halvacsorát szervíroznak, miközben a vendégek a gondozók segítségével megismerhetik az állatok életmódját, szokásait is - közölték.

A látogatókat – akik többsége jellemezben érkezik az állatkertbe – játékos nyomozás várja a Vadaspark területén, tartanak rovarbemutatót, zombitornát szerveznek az Elefántház teraszán, a legkisebbeknek az ArtistCompany készül játszóházzal és Szikra show címmel tűzzsonglőr bemutatót is rendeznek.

Kezdőlap    Kultúra    Ijesztő rémségek lepik el a Szegedi Vadasparkot

szegedi vadaspark

programajánló

halloween

jelmez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?

Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén érintőlegesen beszélt Ukrajna jövőjéről is: azt mondta, szerinte néha „engedni kell harcolni” a háborúzó feleket – számol be a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aggasztó hírek az USA-ból: Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését

Aggasztó hírek az USA-ból: Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését

Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One after leaving South Korea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 17:31
Meghalt Kassai Ilona
2025. október 29. 13:53
Meghalt György Péter
×
×
×
×