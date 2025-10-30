Ijesztő rémségek lepik el a Szegedi Vadasparkot

A halloween hosszú évek óta a Szegedi Vadaspark egyik legnépszerűbb programja, amely bár mai formájában az angolszász országokból származik, egy olyan nép hagyományára épül, amely hajdan élt Magyarország területén is.

Az éjszakai programok azért is különlegesek a Szegedi Vadasparkban, mert az intézmény 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az itt lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek.

Napnyugtától egészen késő estig látványetetéseket tartanak. Az oroszlánokat antivegetáriánius tállal lepik meg, az elefántok fitneszmenüt kapnak, a barnamedvéknek pedig halvacsorát szervíroznak, miközben a vendégek a gondozók segítségével megismerhetik az állatok életmódját, szokásait is - közölték.

A látogatókat – akik többsége jellemezben érkezik az állatkertbe – játékos nyomozás várja a Vadaspark területén, tartanak rovarbemutatót, zombitornát szerveznek az Elefántház teraszán, a legkisebbeknek az ArtistCompany készül játszóházzal és Szikra show címmel tűzzsonglőr bemutatót is rendeznek.