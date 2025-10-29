Meghalt György Péter

71 éves korában elhunyt György Péter – írja a Telex.

György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora volt. Számos könyve jelent meg, köztük Az Európai Iskola, A Média és a Művészet találkozása a boncasztalon és A Kalinyingrád-paradigma, valamint több szépirodalmi művet is jegyzett: az Apám helyett az apja, a Lépcsőházi katarzis az anyja történetét dolgozta fel. Több száz kritikája jelent meg különböző napi, heti- és havilapokban, rendszeresen publikált az Élet és Irodalomban.

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási kurrikulumának kidolgozásában, illetve a kurrikulumok adaptálásában, a BA/MA/PhD rendszerbe való beillesztésében. Ennek a folyamatnak részeként jött létre a Filozófia Doktori iskolán belül a Film-, Média-, és Kultúraelméleti Doktori Program, melynek a kezdetek óta a vezetője volt.