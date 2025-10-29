ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
333.91
bux:
106977.33
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meghalt György Péter

Infostart

Meghalt György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora.

71 éves korában elhunyt György Péter – írja a Telex.

György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora volt. Számos könyve jelent meg, köztük Az Európai Iskola, A Média és a Művészet találkozása a boncasztalon és A Kalinyingrád-paradigma, valamint több szépirodalmi művet is jegyzett: az Apám helyett az apja, a Lépcsőházi katarzis az anyja történetét dolgozta fel. Több száz kritikája jelent meg különböző napi, heti- és havilapokban, rendszeresen publikált az Élet és Irodalomban.

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási kurrikulumának kidolgozásában, illetve a kurrikulumok adaptálásában, a BA/MA/PhD rendszerbe való beillesztésében. Ennek a folyamatnak részeként jött létre a Filozófia Doktori iskolán belül a Film-, Média-, és Kultúraelméleti Doktori Program, melynek a kezdetek óta a vezetője volt.

Kezdőlap    Kultúra    Meghalt György Péter

film

gyász

györgy péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

A német vezetés az utóbbi évtizedekben nagyon elhanyagolta a védelmi fejlesztéseket, a Merz-kormány azonban már nem tétlenkedik, a közeljövőben hét új dandárt állítana fel, ami viszont jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz beszerzését és rengeteg pénz felhasználását követeli meg – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, évtizedekre meghatározza Németország helyzetét a védelmi politikában az az összehangolt fejlesztési folyamat, amely most elindul.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is

Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is

November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés - az ügyintézést érdemes előre tervezni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica is waking up to damage across the island - earlier PM Andrew Holness warned of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 20:24
Hosszú kihagyás után visszatérhet a vászonra Quentin Tarantino
2025. október 28. 16:16
Elhunyt Prunella Scales színésznő
×
×
×
×