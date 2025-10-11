ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bordás Roland színmûvész a Nemzeti Színház 2024/2025-ös évadnyitó sajtótájékoztatóján 2024. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Bordás Roland: ma nagyon felértékelődik a Candide, avagy a radikális optimizmus üzenete

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Mit keres az ember a világban, és mi a létezésének értelme? – erre a kérdésre keresi a választ a Nemzeti Színház új bemutatója, a Candide, avagy a radikális optimizmus című előadás, amelyet a macedón származású Aleksandar Popovski rendezésében láthat a közönség. A Voltaire szatirikus regénye alapján készült előadás főszereplője Bordás Roland.

A rendező, Aleksandar Popovski hozzátette azt is a címhez, hogy Candide, avagy a radikális optimizmus. Ez a kettő így összeolvasva mit jelent?

Ez kicsit komplex. Radikális optimizmus – egy olyan optimista emberről beszélünk, aki a legkisebb dolgoknak is tud örülni. A szövegben el is hangzik, hogy „én akkor is jól érzem magam, ha rosszul vagyok”. Azért is vette elő Aleksandar Popovski rendező, mert olyan helyzetben vagyunk az elmúlt években, világviszonylatban, hogy minden felértékelődik az ember számára. Kezdve 2019-től a Coviddal, aztán a szomszédos háború kitöréséig, itt mindennek is olyan értéke van, aminek szerintem előtte csak a rendszerváltás környékén volt értéke, és az utána következő 30 évben annyira nem, vagy nem vette észre az ember. Ilyenféle-fajta optimizmusról beszélünk. A radikalitás szempontjából pedig filozófiai gondolatokat ütköztetnek egymással a szereplők, főleg Candide és Pangloss. Egyébként Pangloss személye, ahogy Aleksandar fogalmazott, egyféle luciferi figura is, aki behúzza Candide-ot és el akarja indítani azon az úton, amelyen ő elindul a 13 jelenet során.

A rendezőre jellemzők a hatásos vizuális megoldások. Ezen előadásban is így lesz?

Abszolút így van. Aleksandar filmszakon végzett, ez látszik is az előadásain, gyönyörű képeket állít a színpadra mindig. Ez most is így lesz természetesen. A Nemzeti Színházban ilyen méretű színpaddal, egy süllyedő rendszerrel van is rá lehetősége, hogy ezt jobban ki tudja bontani. Gyönyörű képek lesznek a darabban, aztán meglátjuk, hogy a színészek munkájával ezt hogyan lehet összepárosítani.

Ön hogyan tudja megőrizni az optimizmusát? Van szükség rá, hogy erre tudatosan tréningezze magát?

Kicsit úgy, ahogy Candide: minden kis dolognak is örülök, én például annak is, ha valamit például eltüntettem a lakásban, vagy valahova elkeveredett, aztán pár óra múlva, vagy egy vagy két nap múlva megtalálom, akkor próbálok örülni. És igen, tréningezem is magam, mert próbálok neki ötöslottó-szinten örülni.

Színpadon ugyanaz ad örömet, mint a korábbi években, vagy azért már telítődik a színész az élményekkel, produkciókkal, és nehezen talál meg apróbb örömöket egy-egy előadásban?

Van, aki így van vele, én nem érzem, hogy ez így lenne velem. Mindig minden előadásnál, illetve minden próbafolyamat után kicsit visszatekintek, és megpróbálok számot vetni: hol vagyok, hol dolgozom, milyen hivatásban. Mindezeket meg tudom tenni egészségesen, és nem akarok ilyen elcsépelt banális mondatokkal élni, de ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy vissza kell tekintenünk olykor-olykor, kicsit meg kell állnunk számot vetni, fel kell néznünk az égre, hogy köszönetet mondjunk annak, ami velünk van, vagy fölöttünk van. Most itt vagyok a Nemzeti Színházban, ránéztem a szőnyegre magam előtt, és egy meleg helyiségben lehetek, nem a hóban, fagyban dolgozom. Szerintem ez így érthető, ezzel mindent elmondok. Ezeknek próbálok örülni nap mint nap.

Voltak olyan időszakok a magyar színházcsinálásban, amikor ilyen körülmények között is folyt a színházi élet.

Igen, és nem tudjuk, hogy még lesz-e. És szerintem addig kell örülni neki, ameddig ez így van, ahogy most van. Van egy másik mondata Candide-nak, amikor azt mondja a dervisnek, hogy „annyi rosszat látunk és tapasztalunk a világban, ami ellen nem tehetünk semmit, legalábbis nem tudjuk azt, hogy hogyan tehetnénk valamit”. Vagyis a létkérdés, a problémamegoldás felvetett kérdései elhangoznak a darabban, és ezek emberileg is egy kicsit hozzánk adnak. Minden olyan próbafolyamat nagyon értékes, ami egy kicsit a mi emberi mivoltunkhoz is hozzá tud adni, és egy pici lépcsőként szolgál. És szerintem egy ilyen előadás, ami – függetlenül attól, hogy milyen siker lesz – ad hozzánk egy kicsit, az nagyon fontos mérföldkő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Bordás Roland: ma nagyon felértékelődik a Candide, avagy a radikális optimizmus üzenete

nemzeti színház

kultúra

candide

bordás roland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban

Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban
Negyedével nőtt az extrém hőségnapok száma a világvárosokban az elmúlt 30 évben – derült ki Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési Intézet legfrissebb jelentéséből. Szabó Péter, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza az InfoRádióban azt mondta, hogy kibocsátáscsökkentés nélkül az elmúlt évtizedek tendenciája folytatódhat, és a forró napok száma a sokszorosára emelkedhet.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Mostanra a magyar foglalkoztatás szinte minden területen elérte a nyugat-európai átlagot, ami azt jelenti, hogy nincsenek további jelentős munkaerőtartalékok – mutat rá friss elemzésében az ING Bank. A szakértők szerint néhány százezer dolgozót még be lehetne vonzani, hosszabb távon azonban az egész közép-kelet-európai régiónak új növekedési modellt kellene találnia, mert az eddigi gyakorlat nem folytatódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 06:45
Kétezer év után újra nyitva egy titkos alagút
2025. október 10. 20:55
A karakterek helyett középpontban a csend és a szótlanság – különleges Hamlet-interpretációt mutatnak be
×
×
×
×