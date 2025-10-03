ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Gyászol a filmvilág: elhunyt a nemzet művésze, akinek egy Oscart is köszönhetünk

Infostart / MTI

Életének 82. évében, október 3-án elhunyt Dobai Péter József Attila- és Kossuth-díjas író, költő, forgatókönyvíró, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja.

A 82 éves korában elhunyt Dobai Péter nevéhez fűződik az 1982-ben Oscar-díjjal jutalmazott Mephisto című játékfilm forgatókönyve. Kivételesen sokműfajú és termékeny szerző volt, költészete, prózái, regényei, esszéi és filmforgatókönyvei intellektuális, filozofikus létszemléletének alkotásai – írta az MMA közleményében.

Dobai Péter 1944. augusztus 12-én született Budapesten. 1965 és 1970 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán olasz nyelv és irodalom, valamint filozófia és általános nyelvészet szakon tanári diplomát szerzett.

Első verseskötete Kilovaglás egy őszi erődből címmel jelent meg 1973-ban.

Dobai Péter egyik főműve A birodalom ezredese (1985) című nagyregény volt, az író közreműködött Szabó István Redl ezredes című filmjének forgatókönyvének írásában is. Utolsó megjelent könyve a Voltam élni című versválogatás volt 2017-ben.

2022-ben Prima Primissima díjjal ismerték el munkásságát.

Dobai Pétert az MMA saját halottjának tekinti.

