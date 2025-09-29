ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.9
usd:
333.41
bux:
0
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Deák Bill Gyula bluesénekes koncertje a Szent István-napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó Retro Bulin a Tabánban 2021. augusztus 22-én. A Szent István Napok izgalmas zenei csemegéje a kultikusnak mondható helyszínen, az évtizedekre visszanyúló pop-rock koncert hagyományokkal rendelkező Tabánban az augusztus 19-22. között megrendezett koncertsorozat.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Deák Bill Gyula-koncert lesz november 15-én a Budapest Sportarénában

Infostart / MTI

Bill 77 címmel rendeznek koncertet november 15-én a Papp László Budapest Sportcsarnokban. Az est főszereplője a kiváló bluesrock énekes, Deák Bill Gyula, aki egy héttel korábban tölti be 77. életévét.

A népszerű előadó eddigi, csaknem félévszázados pályafutásának legismertebb dalait adja elő. A koncert sztárvendége Tátrai Tibor, Takáts Tamás és Ferenczi György lesz - közölték a szervezők az MTI-vel.

"A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad és nem ereszt" - idézte az énekes egykori mondását a kommüniké. A többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula megannyi teltházas nagykoncerten van túl. Pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, majd énekelt a Syriusban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert.

1983-ban Torda táltosként szerepelt Szörényi Levente és Bródy János rockoperájában, az István, a királyban.

Később az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalben is jelentős feladatot kapott.

Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra, és aratott sikereket, szólólemezei is nagy példányszámban fogytak. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között 2023-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át. 1984-ben a rock & roll egyik alapítója, Chuck Berry mondta róla: "Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam".

November 15-én pályafutása minden korszakából felcsendülnek ikonikus dalok - így a HBB, a szólólemezek, a rockoperák slágerei is.

De elhangzik a szintén legendás A zöld, a bíbor és a fekete című nóta is.

Deák Bill Gyula jelenlegi zenekarában Nagy Dénes (szólógitár), Takács József (basszusgitár), Szabó Csaba (dob) és Koltay Kurszán (billentyűs hangszerek) játszik.

Kezdőlap    Kultúra    Deák Bill Gyula-koncert lesz november 15-én a Budapest Sportarénában

koncert

deák bill gyula

papp lászló budapest sportaréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete
Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.

Szörnyű tűzhalál Tasson

Kigyulladt egy lakóház a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap délután, a tűzoltók oltás közben egy férfi holttestére bukkantak.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Strtatégiai együttműködésről számolt be a 4iG

Strtatégiai együttműködésről számolt be a 4iG

A 4iG tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a mai napon a 4iG csoport leányvállalata, a One Macedonia és az Ericsson Telecommunications Macedonia nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog

Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog

Véget ért egy korszak: a Henkel megerősítette, hogy leállítja a Fa szappan gyártását. A legendás higiéniai termék közel hetven év után búcsúzik a boltok polcairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 18:24
Nemcsák Károly folytathatja
2025. szeptember 27. 12:00
Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada
×
×
×
×