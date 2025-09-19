ARÉNA
Nyitókép: Laurence Monneret/Getty Images

Találtak egy Picassót - tényleg az!

Infostart / MTI

Bemutattak csütörtökön Párizsban egy, a nagyközönség számára eddig ismeretlen Picasso-remekművet, amelyet a világhírű festő 1943-ban festett akkori szerelméről és múzsájáról, Dora Maar fotó- és festőművészről.

A Buste de femme au chapeau a fleurs (Női mellkép virágos kalappal) című, 80x60 centiméteres olajfestmény a szürrealisták múzsáját ábrázolja, aki nyolc évig volt Pablo Picasso élettársa.

A portré "értéke mintegy 8 millió euróra becsülhető, ami egy alacsony, ésszerű becslés, s amely még emelkedhet" - mondta a bemutatón Christophe Lucien, az Hotel Drouot aukciósház képviselője, aki október 24-re tűzte ki a festmény árverését.

A Picasso által aláírt, 1943. július 11-én keltezett festményt 1944 augusztusában vásárolta meg egy nagy francia gyűjtő, a jelenlegi tulajdonosok nagyapja, akik egy öröklési folyamat keretében szeretnék eladni a képet - tette hozzá.

"A közönség számára ismeretlen, és soha nem állították ki, kivéve Picasso műtermében néhány barátjának, soha nem lakkozták és nem restaurálták, vékony lécekkel van csak bekeretezve, és eredeti állapotában van" - idézte az AFP hírügynökség Agnes Sevestre-Barbé Picasso-szakértőt, aki jelen volt a mű bemutatásán.

Christophe Lucien szerint egy "olyan kivételes" műről van szó, amely "mérföldkőnek számít a művészet és Picasso történetében". Az "egyszerre naturalista és kubista" ihletésű portré Dora Maart úgy ábrázolja, mint akit szomorúság gyötör, de arcán gyengédség is látszik, ellentétben más portrékkal, amelyeken a spanyol mester erőszakos és felerősített érzelmekkel ábrázolta őt - vélte a szakértő.

Az ábrázolt nő élénk színű (piros, sárga, zöld, lila) virágos kalapot visel, míg a felsőteste sötétebb árnyalatú. A kép akkoriban készült, amikor Picasso elhagyta Dora Maart, egy fiatalabb nő, Françoise Gilot kedvéért.

Dora Maar több portréját eddig főként az Egyesült Államokban adták el a nagy angolszász aukciósházak: 2006-ban a Dora Maar a macskával című festményt 95 millió dollárért adták el New Yorkban, miután az Ülő nő a kertben (1938) című festményt 1999-ben szintén New Yorkban 49 millió dollárért vásárolták meg.

A Picasso-adminisztráció által hitelesített, csütörtökön bemutatott portré Picasso-szakértők és rajongók számára eddig csak fekete-fehérben volt ismert, valamint a művész műveinek katalógusában volt megemlítve.

A magyar fotóművész, Brassai - Picasso barátja - által a festő műtermében készített fényképek szintén tanúsítják a festmény létét, amely a földön állt a híres hintaszékes nő és egy kitömött nyúl mellett, amelyet Picasso a Louvre múzeumának udvarán talált, és a falra akasztott - emlékeztetett Christophe Lucien.

A horvát származású Dora Maar, eredeti nevén Henriette Théodora Markovic (1907-1997), elsősorban fotóművészként ismert, és főként Picasso számtalan portréjáról vált híressé. Picassóval 1936-ban ismerkedett meg, majdnem egy évtizedig tartott viharos kapcsolatuk jelentős hatással volt művészetére. 1937-ben fotósorozattal dokumentálta a festő monumentális mesterművének, a Guernicának létrehozási folyamatát, amely a madridi Reina Sofia Múzeumban látható.

