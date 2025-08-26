Befutott az Ákos-film első előzetese – videó

Megérkezett az első előzetes az Ember maradj: Ákos című dokumentumfilmhez, amely Kovács Ákos életét és pályafutását mutatja be. A film producere Hábermann Jenő, rendezője és forgatókönyvírója Kriskó László, aki korábban az Aranybulla című sorozaton is dolgozott.

A rövid ízelítőben bepillantást nyerhetünk Ákos zenészi és alkotói világába, miközben a film célja, hogy az embert, a művészt és az alkotót is megmutassa a közönségnek. A dokumentumfilm részben fikciós elemekkel dolgozik, hogy a fiatalság és a rendszerváltás korszakát is felidézze, de a fő fókusz a szólókarrier bemutatása.

A projekt a Nemzeti Filmintézet 228,515 millió forintos támogatásával készül, később ez az összeg 326 millió forintra emelkedett. A filmet a tervek szerint 2025 október 16-án mutatják be – emlékeztet az Index.

Hábermann Jenő filmproducer lesz kedden az InfoRádió Aréna című műsorának vendége 18 órától.