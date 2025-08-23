Zenészekből lett rádiós legendák mesélnek a 90-es évek kulisszatitkairól

A közlemény alapján a rendszerváltás éveiben induló könnyűzenei adók a műsorvezetőiket is gyakran népszerű formációk frontemberei közül választották ki, így került Patkó Béla „Kiki”, az Első Emelet énekese a Juventus Rádió, Abaházi Csaba, a Sing Sing együttes sztárja pedig előbb a Rádió 1, majd a Danubius Rádió műsorvezetői székébe. A nagy múltú zenész-rádiósok most a Rádió 100 stúdiójában tartottak közös múltidézést.

A beszélgetésen egyebek mellett szóba került a rendszerváltást követő évek gyakori tulajdonosváltásainak hatása a hazai kereskedelmi rádiózásra: Abaházi Csaba felidézte, hogy a Danubius egyik új külföldi tulajdonosa például nem akarta az LGT és a Bikini slágereit játszani, mert úgy látta, hogy azok nem illenek a világelső popsztár, Britney Spears dalai mellé. Patkó Béla a téma kapcsán elárulta, hogy végül éppen egy tulajdonosváltás vezetett el oda, hogy kilenc év után otthagyta a Juventust.

A közlemény szerint a zenész-rádiósok arról is beszéltek, miképpen szembesültek azzal, hogy a frekvenciahasználat nem örök időkre szóló „hitbizomány”, és azzal, hogy egy műsorszolgáltatási jogosultságot el is lehet veszíteni.

"Nagyon érdekes időszak volt, mert egyrészt nem hittük el, hogy ez megtörténhet. Valamiért öröknek hittük azt, hogy ha van egy rádió, akkor az örökké működik" – idézte fel a korszakot Abaházi Csaba a közlemény alapján.

Közölték azt is, hogy a podcast vendégei kitértek a rádiós piac átrendeződésének hatásaira, és arra a kérdésre is keresték a választ, hogy miben áll a rádiózás titka, vagyis hogy miben rejlik az a varázs, amelynek köszönhetően a földi sugárzású rádiózás napjaink robbanásszerű technikai fejlődése ellenére is vonzó tudott maradni.

A Rádió 100 a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének (RAME) jubileumi podcastsorozata a magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából. A műsor húsz epizódon keresztül, sztárvendégekkel és ismert rádiós személyiségekkel idézi fel a százéves hazai rádiózás jelentős eseményeit, különös tekintettel a hazai kereskedelmi rádiózás történetére.

A sorozat támogatója és szakmai partnere az NMHH, amelynek közösségi csatornáin hetente láthatók a műsor új epizódjai – áll a közleményben.