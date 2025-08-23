ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional microphone in radio studio
Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Zenészekből lett rádiós legendák mesélnek a 90-es évek kulisszatitkairól

Infostart / MTI

A rádiós megjelenés komoly „betörési lehetőséget” jelentett a 90-es és 2000-es évek zenei együtteseinek, ezért azok gyakran már kifejezetten a rádiók igényei alapján gyártották a dalaikat – egyebek mellett erről beszélt a Rádió 100 podcastsorozat 6. epizódjában Abaházi Csaba és Patkó Béla „Kiki”. A zenész-műsorvezetők elmondták, hogy miképpen kerültek a zenekarjuk éléről a rádióstúdiók mikrofonjai mögé, de felidézték a Juventus, a Danubius és a Sláger Rádió tömegeket megmozgató konkurenciaharcát is – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

A közlemény alapján a rendszerváltás éveiben induló könnyűzenei adók a műsorvezetőiket is gyakran népszerű formációk frontemberei közül választották ki, így került Patkó Béla „Kiki”, az Első Emelet énekese a Juventus Rádió, Abaházi Csaba, a Sing Sing együttes sztárja pedig előbb a Rádió 1, majd a Danubius Rádió műsorvezetői székébe. A nagy múltú zenész-rádiósok most a Rádió 100 stúdiójában tartottak közös múltidézést.

A beszélgetésen egyebek mellett szóba került a rendszerváltást követő évek gyakori tulajdonosváltásainak hatása a hazai kereskedelmi rádiózásra: Abaházi Csaba felidézte, hogy a Danubius egyik új külföldi tulajdonosa például nem akarta az LGT és a Bikini slágereit játszani, mert úgy látta, hogy azok nem illenek a világelső popsztár, Britney Spears dalai mellé. Patkó Béla a téma kapcsán elárulta, hogy végül éppen egy tulajdonosváltás vezetett el oda, hogy kilenc év után otthagyta a Juventust.

A közlemény szerint a zenész-rádiósok arról is beszéltek, miképpen szembesültek azzal, hogy a frekvenciahasználat nem örök időkre szóló „hitbizomány”, és azzal, hogy egy műsorszolgáltatási jogosultságot el is lehet veszíteni.

"Nagyon érdekes időszak volt, mert egyrészt nem hittük el, hogy ez megtörténhet. Valamiért öröknek hittük azt, hogy ha van egy rádió, akkor az örökké működik" – idézte fel a korszakot Abaházi Csaba a közlemény alapján.

Közölték azt is, hogy a podcast vendégei kitértek a rádiós piac átrendeződésének hatásaira, és arra a kérdésre is keresték a választ, hogy miben áll a rádiózás titka, vagyis hogy miben rejlik az a varázs, amelynek köszönhetően a földi sugárzású rádiózás napjaink robbanásszerű technikai fejlődése ellenére is vonzó tudott maradni.

A Rádió 100 a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének (RAME) jubileumi podcastsorozata a magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából. A műsor húsz epizódon keresztül, sztárvendégekkel és ismert rádiós személyiségekkel idézi fel a százéves hazai rádiózás jelentős eseményeit, különös tekintettel a hazai kereskedelmi rádiózás történetére.

A sorozat támogatója és szakmai partnere az NMHH, amelynek közösségi csatornáin hetente láthatók a műsor új epizódjai – áll a közleményben.

Kezdőlap    Kultúra    Zenészekből lett rádiós legendák mesélnek a 90-es évek kulisszatitkairól

nmhh

rádió

podcast

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség

Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség

Békés vármegyében is megjelent a szőlőültetvények súlyos betegsége, az aranyszínű sárgaság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett kórokozó ellen csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért nagyon fontos a folyamatos ellenőrzés, illetve a hatóságok értesítése minél előbb.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kezdődik a Keleti pályaduvar felújítása, így változik a közlekedés a következő hetekben

Kezdődik a Keleti pályaduvar felújítása, így változik a közlekedés a következő hetekben

Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a Keleti pályaudvar hétfőn kezdődő, négy hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri

Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri

Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 22:00
Harminc év után újra itt a Beatles Anthology, eddig nem látott felvételekkel
2025. augusztus 22. 08:28
Meghalt Stanislaw Soyka
×
×
×
×