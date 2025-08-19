Visszatérnek a legnagyobb hősök az új Gyűrűk Ura-mozifilmben

Hamaraosan forgatni kezdik a Gyűrűk Ura-trilógiát kiegészítő filmet, amely Gollamról szól majd, a címe is ez lesz: Vadászat Gollamra (The Hunt for Gollum). A trilógia Gandalfját alakító Sir Ian McKellen a hétvégén a londoni For the Love of Fantasy nevű rendezvény vendége volt, és elárult egy-két kulisszatitkot a Peter Jackson és régi írótársai, Fran Walsh és Philippa Boyens közreműködésével készülő új filmről – írta a 24.hu. „Úgy hallottam, újabb film készül Középföldéről, májusban kezdődik a forgatás. A rendező Gollam lesz, és a film teljes egészében Gollamról szól majd” – fogalmazott a színész.

A Warner Bors. az eredeti filmek rendezőjével, Peter Jacksonnal dolgozik a franchise újabb filmjén, amelyben a Gollamot alakító Andy Serkis nemcsak a főszerepet vállalta, hanem a rendezést is.

McKellen ezután néhány új információt is megosztott a közönséggel:

„Elárulok két titkot a szereplőválogatásról: lesz egy Frodó nevű karakter a filmben, és lesz egy Gandalf nevű karakter is.”

De több részletet, esetleg más visszatérő nagy karaktereket nem említett. Mindenesetre ez azt jeleti, hogy ő és az eredeti filmek Frodója, Elijah Wood biztosan visszatér.