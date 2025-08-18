ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.51
usd:
338.73
bux:
105154.61
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Legendák Spotifyon: elindult a magyar történelem hangos mesetára

Infostart / MTI

A Szent István-nap keretében elindult a Legendás mesék sorozat, amelynek epizódjai a Spotifyon hallgathatók meg – közölték az augusztus 20-i ünnep szervezői hétfőn.

Közleményükben azt írják, rengeteg izgalmas történetet, legendát rejt a magyarság múltja, már az államalapítás időszakából is fennmaradtak írások, mondák, melyek megörökítették a kor nagyjainak tetteit, életük fontos pillanatait, s ezek segítenek elképzelni, milyen életet éltek az akkori magyarok.

A Legendás mesék sorozatban szó esik Szent István királyról és legendáiról, családjáról, megítéléséről, valamint megtudhatjuk, ki volt pontosan Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg.

A készítők utánajártak, hogy a Szent Korona alsó és felső része honnan ered, mi az, amit biztosan tudunk róla, hányszor lovasították meg, ahogy annak is, hogy a Szent Jobb miért volt különösen jelentős ereklye a középkori magyar állam szempontjából, milyen kalandos utat járt be, és hogyan került végül az államalapítóról elnevezett bazilikába – sorolták.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók – áll a közleményben.

Kezdőlap    Kultúra    Legendák Spotifyon: elindult a magyar történelem hangos mesetára

mese

spotify

szent istván-nap

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Német csapatok Ukrajnába? Óva intették a kancellárt

Német csapatok Ukrajnába? Óva intették a kancellárt
Óvatos várakozás előzte meg Németországban Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai csúcstalálkozóját. Az amerikai és az orosz elnök rövid, német elemzők szerint „semmitmondó” nyilatkozatai a hét végére lehűtötték a visszafogott elvárásokat is, amelyek részben vitákba csaptak át.
 

Szakértő: dinamikus társaság jött össze – Ukrajna Washingtonban erős garanciát kaphat, de NATO-tagságot nem

Furcsát kér Trump Zelenszkijtől: állítsa le a háborút

Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

A szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
 

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump átvert mindenkit a vámokkal, most mi lesz?

Trump átvert mindenkit a vámokkal, most mi lesz?

Miközben sokan reménykednek az ukrajnai háború lezárásában, Donald Trump korábbi „győzelmi” bejelentései a vámalkukról máris komoly figyelmeztető példává váltak. Az európai, japán, koreai és brit partnerek egyre türelmetlenebbek, mivel az ígéretek ellenére az USA továbbra is a maximális vámokat alkalmazza, a megállapodások pedig a gyakorlatban elakadtak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy új, afrikai kullancsfaj telepedett meg Magyarországon: halálos betegsége terjeszthet

Egy új, afrikai kullancsfaj telepedett meg Magyarországon: halálos betegsége terjeszthet

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Ukraine’s president condemns Russia’s “cynical” strikes before his meeting with Trump at 13:00 EST (18:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 09:18
Indul a Szent István Nap legínycsiklandóbb része
2025. augusztus 18. 09:06
Kézzel készült csodák a budai Várban
×
×
×
×