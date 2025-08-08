ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Varga Zoltán, Jászai Mari-díjas színész

Infostart

A színész meghatározó alakja volt a magyar színházi életnek, képzőművészként és rendezőként is megmutatta magát. Varga Zoltán 64 éves korában távozott.

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész, a magyar színházi élet meghatározó alakja – írja a család közleménye nyomán a 444.hu.

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. Pályáját a Színház- és Filmművészeti Főiskolán kezdte, majd pályája során tagja volta budapesti Katona József Színháznak, a Művész Színháznak, a Centrál Színháznak, a Budapesti Kamaraszínháznak, a tatabányai Jászai Mari Színháznak és a Miskolci Nemzeti Színháznak.

Számos szerepben alakított felejthetetlent pályája során, köztük Spiró György Csirkefej című darabjának Sráca és Egressy Zoltán Portugál-jának Sátán szerepe máig legendás. Filmszerepei közül emlékezetes a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) tévéfilmsorozatban alakított József Attilája.

A színészet mellett rendezőként és képzőművészként is dolgozott, rendezései közé tartozott Strindberg Julie kisasszony (2006) és Kusan Galócza (2008) című műve.

Munkáját a közönség és a szakma is egyaránt elismerte, többek között kétszer is megkapta a Színikritikusok díját, kétszer is elnyerte Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját, 1995-ben Jászai Mari-díjjal, 1998-ban Vastaps-díjjal jutalmazták, később pedig Hekuba-díjat, PUKK-díjat és Brighella-díjat is kapott.

Varga Zoltán 64 éves volt.

