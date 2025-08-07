ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.74
usd:
340.93
bux:
103217.54
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Korda György táncdalénekes az Izrael állam megalapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett faültetésen az újlipótvárosi Szent István parkban 2018. május 6-án. A zsidó államot 1948. május 14-én kiáltotta ki David Ben-Gurion, Izrael első miniszterelnöke.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Gyászol Korda György: elhunyt a nő, akitől sokáig nem vált el

Infostart

Meghalt Korda György első felesége, Kovács Iby, akitől a híres énekes két évtizedig elfelejtett elválni.

Meghalt Korda György első felesége, Kovács Iby, akivel az énekes húsz éven keresztül volt házas – írta a Blikk. Mint a lap megjegyzi, a házasság csak papíron tartott idáig, mert nem sokkal a házasságkötés után már különváltak útjaik, de a barátság megmaradt közöttük.

Annyira jóban maradtak egymással, hogy tulajdonképpen elfelejtettek elválni. A jogi szétválásra végül Balázs Klári miatt szánták rá magukat, miután a zenész megkérte Balázs Klári kezét, de csak az anyakönyvvezetőnél jött rá, hogy még mindig házas.

Kovács Iby, azaz Kovács Ibolya operett-énekesnő volt, és az első férje nem az énekes volt, hanem a neves színész, Szabó Gyula, akivel még a főiskolán ismerkedtek össze. Korda György aztán 1958-ban kötött házasságot vele, és jogilag ez a kapcsolat húsz évig tartott – de a barátság még tovább, hiszen Kovács Iby nem csak Kordával, de második feleségével, Balázs Klárival is jóban volt.

Kezdőlap    Kultúra    Gyászol Korda György: elhunyt a nő, akitől sokáig nem vált el

korda györgy

balázs klári

kovács iby

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Több fontos téma mozgatja ma a tőzsdéket: Trump vámintézkedései, a vállalati gyorsjelentések és az, hogy a hírek szerint megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról. A vámok bizonytalanságot okoznak a tőzsdéken, a gyorsjelentések azonban inkább a vártnál jobb képet festenek a tőzsdén jegyzett cégek működéséről, a csúcstalálkozó hírére pedig egyértelműen pozitív a reakció a részvénypiacokon a geopolitikai feszültségek enyhülésében bízva. Szerdán mérsékelt pluszok voltak a vezető amerikai és európai tőzsdéken, ma folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén két nagy sztár van, az egyik a Telekom, amelyik tegnap tette közzé a gyorsjelentését, a másik az OTP, aminek az árfolyama egyre közelebb van a 30 ezer forinthoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás üzletlánc húzza le a rolót: rengeteg magyar tini kedvence kért csődvédelmet

Legendás üzletlánc húzza le a rolót: rengeteg magyar tini kedvence kért csődvédelmet

A Claire&#039;s kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 6. 10:21
Meghalt a The Walking Dead fiatal színésznője
2025. augusztus 5. 19:29
Sztárparádé lesz a Margitszigeten
×
×
×
×