Moziból színház – Bástya néven új magánszínház nyílik Budapesten

A Minden jót, Leo Grande című darab február 20-ai premierjét követően a Bástya Színház saját bemutatói között helyet kap Sebastian Seidel Hamlet for you című komédiája, Sikó Koppány rendezésében, valamint két fiatal művész, Tarlós Ferenc és Oláh Béla szereplésével. A sort Vinnai András A szerelem zsoldosai című művével folytatják, amely rövid, komikus jelenetek sorozata betétdalokkal Marjai Virág és Janklovics Péter előadásában, Herczeg Adrienn rendezésében. Az évad végén az utolsó bemutató Marsha Norman Jóccakát, anyám! című drámája lesz. Az anya-lánya viszonyt feldolgozó darab főszerepeit Györgyi Anna és Kiss Anna Gizella alakítja, akik a valóságban is anya-lánya páros. A darabot Blaskó Borbála rendezi.Műsorra tűznek már sikerrel futó produkciókat, valamint vers- és koncertszínházi esteket is. Bekerült a repertoárba Farkas Zita monodrámája Egy vagyok címmel, amely Bacsa Ildikó előadásában lesz látható a színházban. Szintén meg lehet nézni a Sweet Charity – Auksz Éva koncertszínháza című produkciót, amely Őze Áron rendezése.A további előadásokról a Bástya Színház honlapján lehet tájékozódni. (MTI)