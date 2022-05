Joshua Cohen kapta a szépirodalmi Pulitzer-díjat

Joshua Cohen The Netanyahus (Netanjahuék) című szatirikus egyetemi regénye nyerte el hétfőn a Pulitzer-díjat szépirodalmi kategóriában.

A kötet Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök apjáról szól. A 2012-ben elhunyt Benzion Netanjahu középkori történészként több amerikai egyetemen, köztük a Cornell és a Denveri Egyetemen is tanított. A Netanjahuék 1959-60 körül játszódik, és főhőse egy zsidó történész, aki a Cornellen dolgozik, mikor felkérik rá, hogy segítsen eldönteni, felvegyenek-e vendégoktatónak egy izraeli tudóst. A szellemes, és egyebek mellett a zsidó identitás kérdéseivel foglalkozó regény alcíme: Egy jelentéktelen és végül is elhanyagolható epizód elbeszélése egy nagyon híres család történetének egy jelentéktelen eseményéről.

James Ijames Fat Ham című műve, Shakespeare Hamletjének adaptációja, amely egy fekete család grillezésén játszódik a modern Délvidéken, a dráma kategória Pulitzer-díját kapta. A Philadelphiában élő drámaíró a Wilma Színház egyik művészeti vezetője, Fat Ham című darabját tavaly nyáron streamingközvetítéssel mutatták be.

A néhai Winfred Rembert életrajz kategóriában nyert a Chasing Me to My Grave: An Artist's Memoir's of the Jim Crow South című könyvéért. Az afroamerikai művész, akit egy 1960-ban tartott polgárjogi tüntetésen letartóztattak, majd börtönbe zártak, és csaknem meg is lincseltek Georgiában, tavaly márciusban halt meg 75 éves korában. Halála előtt még kezébe vehette könyve szerkesztett kéziratát.

A nem fikciós kategóriában Andrea Elliott egy fedélnélküli fekete brooklyni lány történetéből írott könyve (Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City) nyert, amely New York város Gotham-díját is megkapta korábban.

Raven Chacon lett az első őslakos zeneszerző, aki Pulitzer-díjat kapott: a zenei kategóriában Voiceless Mass című darabjáért ítélték oda neki az elismerést.

A költészeti kategória díját Diane Seuss nyerte el frank: sonnets című verseskötetéért.