Káel Csaba: a világ legnagyobb művészei azt mondják, szeretnek itt lenni

A magyar kulturális innováció nagy sikertörténetének tartja a hamarosan 15 éves születésnapját ünneplő Müpát az intézmény vezérigazgatója, Káel Csaba, aki erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.

"Kezdődött ugye a felépítésével, egyáltalán, hogy bátran belevágott az első Orbán-kormány, hogy felépít egy nemcsak hangversenytermet, nemcsak egy különálló színházat, vagy egy múzeumot, hanem

egy Közép-Európában ritkaságszámba menő előadóművészeti központot

– fogalmazott Káel Csaba. Mint mondta, ez a műfaj az Egyesült Államokból érkezett ide, ősmodellje a Lincoln Center New Yorkban.

A Forbes magazin összeállítása szerint a Müpa ma a hetedig legismertebb márka Magyarországon, mutatott rá a vezérigazgató. "És nemcsak Magyarországon, hanem külföld irányában is, ami azt mutatja, hogy ez a modell elkezdett működni, és ami talán a legfontosabb benne, hogy

közösségképző szerepe lett, a város találkozási pontjává a vált"

– tette hozzá az intézmény vezetője.

Az elmúlt 15 év egy legnagyobb sikere, hogy felnőtt egy világszínvonalú menedzsergárda, hangsúlyozta a Müpa vezérigazgatója.

"Meg kell nézni a Müpa vendégkönyveit, a világ legnagyobb művészei hálálkodnak benne. Eleinte csak azért, hogy milyen jó volt az akusztika, de most már azért is, hogy fantasztikus a szerviz. Tehát, ahogyan kiszolgálják a produkciókat, a kollégáinkat dicsérik.

Szeretnek itt lenni, ugye ez is a szlogenünk, hogy »Szeretek itt lenni«, és ez vonatkozik mindenre,

mindenkire: művészre, nézőre és ránk is, akik ebben a közegben dolgozunk" – mondta Káel Csaba.

A Müpa vezérigazgatója arról is beszélt, hogy nemcsak figyelni, de irányítani is akarják a kultúra alakulását. "Azt kell mondjam, lassan a fizikai határán vagyunk ennek a dolognak. Nagyon jó a Müpa látogatottsága, nemzetközi szinten is nagyon jó – hangsúlyozta. – Az elmúlt 15 évnek ez is egy nagyon nagy sikere, hogy sikerült ilyen nézőszámokat produkálni."

A Müpa mellé

egy élményközpontot is terveznek,

ami tovább bővítheti a kulturális létesítmény lehetőségeit, tette hozzá Káel Csaba.

A szeptember 1-től filmügyi kormánybiztosi pozíciót is betöltő szakember a Arénában arról is beszélt, hogy szerinte nem filmben, hanem mozgóképiparban kell gondolkozni, és hogy a tévéfilmek és a sorozatok fontosabb szerepet kaphatnak a jövőben a magyar filmgyártásban.

